McDonald's angajeaza peste 700 de persoane in Romania

Compania are acum 5.000 de angajati."Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante McDonald's in Romania, anunta o ampla campanie de recrutare la nivel national in care ofera peste 700 de locuri de munca in toate cele 26 de orase in care este prezent, printre care Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Piatra Neamt, Pitesti, Focsani, Satu Mare, Oradea sau Deva. Joburile disponibile in restaurant le permit viitorilor angajati sa lucreze pe diverse pozitii, printre care: lucrator comercial, responsabil cu pregatirea produselor sau servirea clientilor, barista la McCafe, hostess sau guest experience leader", a informat compania.Mai mult, cei care isi doresc sa aiba sansa de a conduce un restaurant McDonald's pot aplica pentru pozitia de manager trainee. Beneficiile disponibile tuturor angajatilor McDonald's includ un program de lucru flexibil, training-uri continue de dezvoltare, un program de cariera si posibilitatea de promovare rapida, precizeaza compania."McDonald's este unul dintre cei mai importanti angajatori din Romania. Continuam planurile de investitii in oameni si dorim sa repornim procesele de recrutare. Un manager trainee are sansa de a lucra pe o pozitie manageriala in aproximativ noua luni, daca urmeaza pasii planificati impreuna cu coordonatorul sau", a declarat Irina Ignatescu, director de resurse umane Premier Restaurants Romania.De altfel, compania a deschis cel mai nou restaurant, in urma cu trei saptamani in Bucuresti, la Piata Progresul, unde a creat 50 de noi locuri de munca."Pregatirea pentru sezonul estival si planurile de dezvoltare ale companiei, care includ deschiderea a inca doua restaurante pana la finalul anului, necesita o marire a echipei din Romania cu peste 700 de noi colegi", mai arata compania.Incepand cu anul 2016, McDonald's este parte a companiei Premier Capital, operatorul lantului de restaurante McDonald's din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania si Malta. Premier Capital plc opereaza 157 de restaurante in locatii importante, mai mult de jumatate dintre ele avand McDrive si numeroase cafenele McCafe. In Romania, McDonald's este lider al pietei restaurantelor, cu 85 de restaurante in 26 de orase. Pana in prezent, compania a investit peste 800 de milioane de lei in Romania si are o echipa de peste 5.000 de angajati.