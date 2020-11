Medeea Marinescu, mesaj emotionant: "Draga Olteanu Matei lasa o mostenire culturala in urma ei"

"Am o amintire extrem de placuta despre Draga Olteanu Matei. E trist cand pleaca un om care a insemnat ceva in cultura romaneasca, pe de o parte, pe de alta parte, asa cum s-a intamplat si in cazul altor mari artisti pe care am avut ocazia sa-i intalnesc, ramane multumirea ca au insemnat ceva si au lasat ceva in urma lor. Draga Olteanu Matei lasa o mostenire culturala in urma ei si asta ne da noua o alinare dupa plecarea ei, pentru ca vom putea sa-i vedem cel putin filmele, care raman, teatrul este efemer, dar filmele pe care le-a facut vor romane si e o actrita fabuloasa in film", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES Medeea Marinescu.Ea a precizat ca primele sale amintiri cu Draga Olteanu Matei le are de la varsta de trei ani cand a jucat in filmul "Iarna bobocilor" in rolul fiicei lui Toderas (Marin Moraru) si a Varvarei (Draga Olteanu Matei)."Primele mele amintiri incep in 1977 cu 'Iarna bobocilor'. A fost, de fapt, si singura data cand, cumva, o sa folosesc acum niste ghilimele, am fost partenere, pentru ca este mult spus, eu aveam trei ani atunci, dar intr-un fel da, am fost partenere pe ecran. Din pacate, in teatru nu ne-am intalnit. In '92 cand dansa a iesit la pensie eu incepeam Facultatea de Teatru si Film. In film, dupa aceea, am vazut-o pentru ca a lucrat la nenumarate filme cu parintii mei, unul care-mi vine in minte acum este 'Coana Chirita', unde juca si rolul titular si era si scenarista filmului. Sigur au mai fost si alte filme", a spus actrita.Medeea Marinescu isi aminteste ca a avut ocazia sa o intalneasca foarte des pe Draga Olteanu Matei."Am intalnit-o foarte des pe platourile de filmare, era genul de personalitate puternica, asa cum o stiu spectatorii sau telespectatorii din filme, va asigur ca asa era si in realitate, o minte brici, un om foarte jovial si cu pofta de viata. Am reintalnit-o dupa foarte multi ani la Piatra Neamt, chiar a venit la un spectacol in care jucam cu Florin Piersic , o reprezentatie cu 'Strain in noapte', ei avand o relatie foarte apropiata, asta va pot spune pentru ca stiu si am vazut. Ea ii spunea lui Florin Piersic 'Printule' si jucasera mult pe scena, si a venit sa ne vada, ne-am mai intalnit si la un festival de film", a mentionat Medeea Marinescu.Actrita a mai spus ca, desi Draga Olteanu Matei se retrasese din viata artistica, a ramas foarte prezenta in viata culturala a orasului Piatra Neamt."Chiar daca s-a retras, si la Piatra Neamt era foarte prezenta in viata culturala a orasului si mi s-a parut ca era un om extrem de realist, un om foarte impacat cu sine. (...) Daca ar fi sa ramana ceva de la Draga Olteanu Matei, as spune ca mi se pare foarte frumos cum a reusit sa iasa de pe scena, dupa o cariera formidabila pe care putini ar putea sa o egaleze intr-o viata de om, sa iasa atat de impacata si senina, cu plecarea ei din lumea reflectoarelor. Era extrem de impacata si multumita, asa mi s-a parut si mi s-a parut extrem de frumos, un om care si-a acceptat varsta, care s-a retras atunci cand a simtit ca nu mai trebuie sa fie in lumina reflectoarelor, dar ramanand extrem de prezenta in viata culturala a orasului", a povestit Medeea Marinescu.Actrita Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marti spre miercuri, la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.Avea 87 de ani.Citeste si: Cauzele mortii actritei Draga Olteanu Matei. Ce spun medicii despre deteriorarea violenta a starii ei de sanatate