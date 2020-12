Un medicament anti-COVID va fi fabricat din 2021 si in Romania. Anuntul oficial

Anuntul a fost facut de CEO-ul companiei, Dragos Damian. Productia se va realiza in colaborare cu o alta companie farmaceutica locala, noteaza Ziarul Financiar."Totul depinde de ce se va intampla daca incepe vaccinarea, care speram sa fie eficienta. Atunci cererea va scadea, insa in prezent este o cerere uriasa, cele un million de doze care vor fi livrate din ianuarie au fost solicitate deja de zece spitale ", a explicat, potrivit sursei citate.FluGuard (favipiravir) este un medicament eliberat pe baza de prescriptie medicala, produs de Sun Pharma, grup din care face parte producatorul local Terapia.Totodata, in luna ianuarie 2021 vor ajunge in Romania im milion de doze de FluGuard, o capacitate care va intra ulterior lunar in tara.Producatorul local va aduce in tara in ianuarie si o cantitate de 10.000 de tablete de Ivermectina (Ivermectol) un medicament antiparazitar cu rezultate in prevenirea si in tratarea infectiei cu COVID, utilizat si in SUA.CITESTE SI: