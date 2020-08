Medicamentul care imbunatateste sansele de supravietuire ale pacientilor care sufera de boala renala cronica

Farxiga a redus cu 31% riscul de deces din orice motiv al persoanelor care sufera de boala renala cronica, comparativ cu un grup de oameni care au primit placebo in studiul clinic, a aratat compania farmaceutica britanica.Farxiga se afla intre cele mai bine vandute cinci medicamente ale AstaZeneca, iar in 2019 a generat venituri de 1,54 miliarde de dolari. Medicamentul reduce si riscul deteriorarii functiei rinichilor, cu 39%, potrivit studiului clinic.Boala renala cronica este o afectiune grava, progresiva, care afecteaza aproape 700 de milioane de oameni la nivel mondial, iar optiunile de tratament sunt limitate. Boala se poate agrava in insuficienta renala, care necesita dializa.In urmatoarele luni, compania intentioneaza sa solicite acordul autoritatilor de reglementare pentru extinderea utilizarii medicamentului pentru boala renala cronica, a declarat Mene Pangalos, seful diviziei de cercetare si dezvoltare a medicamentelor biofarmaceutice a AstraZeneca.Farxiga, ca si alte medicamente din clasa inhibitorilor SGLT2, ii ajuta pe diabetici prin determinarea rinichilor sa elimine glucoza excesiva din sange, prin intermediul urinei.S-a dovedit ca medicamentul are si alte efecte benefice, asupra inimii si a rinichilor, care nu au legatura cu controlul glocozei.