Apostolii terorii: medicii care au panicat populatia pe timp de pandemie cu mesaje apocaliptice

Mesajele lui Octavian Jurma

Galceava lui Raed Arafat cu lumea

Scenariile care nu s-au adeverit

Arafat: Vom ajunge sa traim aceste cifre

Oancea, intre Remdesivirul "izbavitor" si "tsunami-ul" care nu a mai venit

Oancea: Ii asteptam in spitale, unde avem si lumanari

a fost printre cei care au cerut in permanenta masuri mai dure, inclusiv lockdown, chiar si in perioadele in care numarul cazurilor scazuse, iar situatia devenise controlabila de autoritati Declaratiile sale au starnit nu o data panica in randul oamenilor. Ca un veritabil apostol al terorii, Jurma prevestea in noiembrie ca Sarbatorile de iarna vor aduce mii si mii de morti si o crestere uriasa a numarului de infectari. Nu numai ca nu s-a intamplat asa, dar numarul cazurilor a scazut vertiginos, fara ca autoritatile sa sufoce economia printr-un lockdown inutil.CITESTE SI: Medicii din tabara conspirationistilor: dezinformarile cu care au iesit la rampa, insultele pentru cei care poarta masca si "vaccinul care da leucemie" "Craciunul si Revelionul vor arata foarte rau, ingrozitor, inca mai putem actiona saptamana asta cu escaladarea masurilor la un full lockdown, pentru ca aceasta curba a deceselor vine la doua saptamani, si eu va spun ca ma uit pe curba deceselor, este extrem de predictibila si la 2 saptamani o sa ne uitam la 250 si poate chiar 300 de decese pe zi, asa putem ajunge la 4-5.000 de decese la doua saptamani, toate acestea vor ajunge chiar in preajma sarbatorilor, daca nu oprim curba acum", spunea Jurma pe 8 noiembrie.Dar seria de amenintari nu s-a oprit aici. Cu mentiunea ca, asa cum a arata Adevarul , in timp ce Jurma cerea inchiderea totala a tarii, sotia sa ducea zeci romanii in excursii in safari, in tarile africane, fara sa para deloc panicata de anunturile inspaimantatoare ale sotului."Numarul de decese va continua sa creasca si aceasta este cea mai mare problema cu aceste curbe. O sa depasim 1.000 de decese pe saptamana. Numarul de decese va continua sa creasca, chiar daca numarul de cazuri va scadea. Saptamana aceasta este o oportunitate sa escaladam la un lockdown total, asa cum a facut si Belgia. Asadar, carantina totala este inevitabila", scrasnea Jurma dupa doar patru zile.La finalul anului 2020, cand niciuna dintre previziunile sale nu s-a adeverit, Octavian Jurma a intors foaia si a vorbit despre o scadere "aparent miraculoasa", dar nu a uitat sa ameninte ca din ianuarie va incepe Apocalipsa."Scaderea aparent miraculoasa a fost obtinuta cu un pret enorm, pe care o sa il platim, anul viitor, incepand cu mijlocul lunii ianuarie. Am scazut dramatic numarul de teste, am manipulat indicatorii si i-am ignorat, cand nu i-am putut manipula. Prin urmare, acesta minciuna institutionalizata face ca cel mai frecvent cadou pe care il facem, in aceste zile, cand vizitam pe cineva fara masca, sa fie boala COVID-19."Mereu incruntat, pus parca tot timpul pe cearta si critica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a fost unul dintre apostolii terorii. Indragostit de functii, Arafat le-a colectionat asa cum fac copiii cu timbrele, iar in desele sale aparitii la televiziune i-a inspaimantat pe romani.O analiza facuta de Libertatea arata ca, din momentul declararii Starii de Urgenta, Raed Arafat a inceput sa exercite 7 functii publice de mare responsabilitate, toate de comandant sau presedinte, unele pe care le avea dinainte, dar majoritatea adaugate acum.In tot acest timp, el a fost comandantul actiunii pentru situatia de risc determinata de pandemia COVID, seful Grupului de Comunicare Strategica, dar si presedintele Grupului de Suport Tehnico-Stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, desi nu este epidemiolog, virusolog sau expert in sanatate publica.Totodata, el a preluat si functia de pe stocurile de urgenta medicala, intr-o perioada in care mastile se vindeau la supra pret. In plus, si-a adaugat si functia de presedintele al Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), coordonator IGSU- SMURD si secretar de stat al MAI.Nu in ultimul rand, Arafat a preluat si sefia Comitetului National Ebola, plus functia de sef al fundatiei private SMURD si vicepresedinte la Crucea Rosie, dar si multe alte functii mai putin relevante.Adept al restrictiilor dure, Raed Arafat si-a permis insa pentru sine luxul de a se deplasa in toata tara si de a petrece ore intregi seara de seara in studiourile TV. Invitat de marca la Antena 3 si Digi 24 s-a remarcat prin declaratii explozive, care au starnit panica in randul populatiei.CITESTE SI: Cum a supravietuit Raed Arafat marilor incompetente ale serviciului de Urgente Pe 19 iulie 2020, prezent in studiourile Digi 24 , Arafat a comentat rezultatele unui studiu care i-a alarmat pe romani si care afirma ca pana in septembrie se vor imbolnavi 1.000.000 de romani, iar 4.000 se vor afla in stare grava la ATI. Analiza sumbra a companiei Avantera a fost facuta de consultantul Mihai Pascadi pe baza datelor furnizate de Ministerul de Interne.Dincolo de faptul ca scenariul horror nu s-a adeverit, nici nu avea cum sa se intample acest lucru in conditiile in care in intervalul 19 iulie - 1 septembrie numarul total al testelor efectuate nu a ajuns nici macar la jumatate de milion.Obisnuit sa certe populatia, Raed Arafat a comentat acest studiu, lasand sa se inteleaga ca e foarte probabil sa se atinga cifra respectiva de bolnavi COVID-19 si a aratat cu degetul spre populatie."Situatia merge inspre mai rau, iar daca populatia va continua sa trateze masurile de siguranta cu aceeasi atitudine dispretuitoare, vom ajunge sa traim aceste cifre", a amenintat Arafat.Ceva mai tarziu, in septembrie, seful DSU i-a luat in colimator pe elevi si a propus sanctiuni dure pentru copiii care nu respecta regulile la scoala.Ulterior, in octombrie, intr-un interviu la Europa FM , el si-a continuat rafuiala cu populatia si a spus ca numarul cazurilor creste din cauza populatiei care nu respecta nicio regula. Evident, nici de aceasta data nu a admis macar ca problema - sau macar o particica din vina - o poarta si autoritatile."Populatia este necomplianta si s-ar putea sa nu accepte aceste masuri. O alta problema este si aplicarea lor. Trebuie sa fie o anumita legislatie, pe care nu stiu daca mai putem s-o aplicam", a spus Arafat.Managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara, Cristian Oancea, Cristian Oancea, s-a adaugat si el pe lista cioclilor apocaliptici cu anunturi teribile.In toamna, el anunta un tsunami si spunea ca situatia va fi comparabila cu ceea ce s-a intamplat in Italia. "Ne asteptam la un tsunami. Valul unu va fi replica palida a valului 2", ameninta Oancea, la Digi 24. "O natie intreaga ne aflam la marginea unui dezastru medical. Am avut o sansa in februarie - martie cand am facut fata cu brio medical, acum nu mai putem face asta din cauza iresponsabilitatii. Riscam sa pierdem controlul medical in august. Se pare ca am dat cu piciorul la tot ce am facut in martie", spunea Cristian Oancea, in august.Cu alta ocazie, Oancea a pus la zid un pacient care a refuzat medicamentul Remdesivir."Avem in Terapie un pacient care a refuzat tratamentul cu Remdesivir, ne-a spus ca nu vrea sa facem experimente pe el", a declarat pentru Opinia Timisoarei directorul Spitalului Victor Babes, Cristian Oancea.Asta desi in vara deja se stia ca Remdesivir nu este eficient in tratamentul COVID-19, iar ulterior s-a demonstrat fara echivoc acest lucru.Si tot atunci Oancea a avut un derapaj la adresa celor care nu sunt de acord cu el si le-a transmis ca ii asteapta cu lumanari."Nu ai ce sa-i mai faci. Ii asteptam in spitale, unde avem si lumanari", a adaugat Cristian Oancea.