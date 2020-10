Medicii de familie, despre reintroducerea cardului de sanatate: "Poate fi considerat un obiect contaminat, iar tranzitarea lui intre pacient-medic-farmacist ii poate pune in pericol pe toti"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Cardul de sanatate poate fi considerat un obiect contaminat, iar tranzitarea acestuia intre pacient-medicfarmacist ii poate pune in pericol pe toti cei care lucreaza cu cardul", au transmis medicii de familie."SNMF a contestat argumentat prevederile OUG nr. 162/2020 prin care s-a decis reintroducerea cardului de sanatate in reteaua de medicina primara. Am primit asigurari ca va fi revizuita aceasta masura, insa, de la 1 octombrie 2020, cardul de sanatate a devenit din nou biletul de acces la medicul de familie", a transmis SNMF, miercuri, printr-un comunicat de presa.Potrivit acestora, la 7 zile de cand cardul de sanatate a redevenit obligatoriu s-a constatat:"- au crescut timpii de asteptare pe holurile cabinetelor de medicina familiei si, implicit, interactiunea pacientilor programati sau nu, inclusiv cea a pacientilor cu afectiuni respiratorii, crescand semnificativ riscul de infectare cu SARS-CoV-2;- a crescut durata de interactiune medic-pacient din considerente pur birocratice si nu prin marirea timpilor dedicati consultatiei;- prin functionarea greoaie si uneori lipsa totala a functionarii sistemului informatic se inregistreaza blocaje in care pacientii si medicii stau in asteptare;- au fost situatii in care pacientii, deprinsi in ultimele luni sa se prezinte la medicul de familie fara card, au fost nevoiti sa renunte la serviciul medical. Unii au optat pentru reprogramare, insa altii au fost nevoiti sa se intoarca in aceeasi zi. Tot acest demers inseamna timp, cheltuieli si deplasari inutile si, mult mai ingrijorator, expunere la risc de imbolnavire.- intreruperea temporara a tratamentelor pentru boli cronice la pacientii aflati in imposibilitatea de a-si ridica reteta si care nu isi permit achizitionarea necompensata a medicamentelor, fie doar si pentru cateva zile"."Cardul de sanatate poate fi considerat un obiect contaminat, iar tranzitarea acestuia intre pacient-medicfarmacist ii poate pune in pericol pe toti cei care lucreaza cu cardul", au mai transmis medicii de familie.Potrivit medicilor "reintroducerea utilizarii cardului in asistenta medicala primara nu poate fi parte a unui set de masuri care au ca scop limitarea raspandirii infectiei SARS-CoV-2"."Cardul de sanatate este utilizat strict pentru verificarea serviciilor acordate de catre furnizorii de servicii medicale, deci un mijloc de control al costurilor in sensul micsorarii acestora prin limitarea accesului la servicii. Reintroducerea cardului nu are nicio legatura cu imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. Avem convingerea ca o eventuala economie adusa de masura reintroducerii cardului in medicina de familie prin mult-speratul control al costurilor va aduce prejudicii incalculabile societatii si sanatatii populatiei. SNMF solicita, in acest context, renuntarea temporara la utilizarea cardului de sanatate in asistenta medicala primara, segment cu un rulaj crescut de pacienti", au mai transmis medicii.