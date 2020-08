Medicii din SUA: Un bolnav cu forme usoare sau moderate ale bolii poate iesi din izolare dupa 10 zile

Astfel, medicii sustin ca izolarea trebuie sa fie mai scurta in cazul celor care foc forme usoare ale bolii sau in cazul asimptomaticilor.Mai mult, expertii americani sunt de parere ca simptomele COVID-19 si nu testele reprezinta cel mai bun indicator pentru situatia pacientului. De pilda, un pacient care a facut, la un moment dat, febra, trebuie sa stea in izolare, cel putin 24 de ore, dupa ce temperatura sa revine la normal.De asemenea, s-a constatat ca 88% dintre cei care erau grav bolnavi nu mai erau contagiosi, dupa doar 10 zile. Iar 95% dintre ei nu reprezentau niciun pericol pentru cei din jur, dupa 20 de zile.