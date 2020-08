Medicul Adrian Marinescu, despre primele doze de Remdesivir ajunse in Romania: Flacoanele ajung pentru aproximativ 1200 de persoane

Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals", a explicat la TVR , ca prima transa de flacoane primite ajunge la aproximativ 1200 de pacienti, cate 5 flacoane pentru fiecare."Vorbim de pacientii cu forme severe, asta nu inseamna ca nu ne-am dori ca intr-un viitor apropiat sa avem si pentru cei care au forme medii. Cei cu forme severe sunt primii care beneficiaza, pentru ca in cazul lor trebuie incercat absolut orice, pentru a rezolva situatia. Din punct de vedere stiintific este singurul medicament care are niste lucruri serioase in spate, sunt niste studii care sunt in derulare. Este singurul care a fost aprobat si in SUA si in Europa, deci s-ar putea ca pe viitor sa devina tratamentul standard, spune epidemiologul Adrian Marinescu."