Medicul Beatrice Mahler indeamna romanii sa stea cat mai mult in case: "Suntem intr-un moment critic, trebuie sa luptam pentru viata noastra"

"Sa stam acasa fiecare si sa iesim doar in momentul in care avem de mers la serviciu, de facut aprovizionarea cu nevoile zilnice, altfel numarul de cazuri nu o sa scada", a declarat, la Digi 24, medicul Beatrice Mahler."Activitatea medicala si suprasolicitarea pe care o resimtim e maxima, pentru ca numarul de pacienti care ajung cu nevoie de asistenta medicala severa si critica infectati cu COVID e mare. Fara sa ne mobilizam toti, sa aplicam regulile pe care le cunostem deja, nu vom reusi sa trecem peste aceste momente.Trebuie sa intelegem ca normalitatea acestei perioade e alta, ca reorganizarea vietii noastre trebuie sa fie prioritara, pentru ca o facem pentru restul vietii noastre. Nu putem altfel, suntem intr-un moment critic, de razboi, trebuie sa luptam pentru viata noastra", a precizat managerul Institutului Marius Nasta din Capitala.Autoritatile au raportat vineri, 23 octombrie, 5.028 de cazuri noi de COVID-19 depistate in ultimele 24 de ore. In acelasi timp, 82 de bolnavi au murit in acelasi interval, iar 782 de pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva.