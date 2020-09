Medicul de familie Gindrovel Dumitra: "Copiii trebuie sa mearga la scoala. Daca vor aparea restrictii, trebuie sa fie punctuale, nu unitare"

Medicul spune ca atunci cand vor aparea restrictii, acestea trebuie impuse punctual, nu unitar."Este oarecum imbucurator faptul ca exista un numar restrans de localitati in care avem un numar mare de cazuri avand in vedere ca Romania inregistreaza zilnic intre 800 si 1300 de cazuri. Oricate scenarii vom dezvolta ele intotdeauna vor avea nevoie de dovezi care vin din practica. Ori, daca practica ne va demonstra ca un anumit scenariu functioneaza, pe acela va trebui sa-l promovam. Daca dimpotriva, lucrurile se vor inrautati, asa cum s-a intamplat in alte tari, acolo trebuie sa intelegem ca ceva nu functioneaza.Masura care va conta cel mai mult este responsabilitatea fiecaruia dintre noi. Este o experienta care a fost parcursa de alte tari si ea va fi transpusa in Romania dar ma astept sa existe diferente de abordare intre regiuni si mai ales intre localitati. Copiii trebuie sa mearga din nou la scoala. Restrictiile, daca vor aparea, trebuie aplicate punctual si nu unitar", pentru RFI Ministerul Sanatatii a publicat lista incidentei cazurilor de COVID-19 pentru fiecare localitate din Romania. Pe baza acesteia se stabileste dupa care din cele 3 scenarii vor functiona scolile- verde, galben sau rosu.Cursurile ar putea incepe in scenariul hibrid in cateva orase mari, printre care Bucuresti, Iasi, Brasov sau Oradea, unde rata de infectare este mai mare de 1 la mia de locuitori. Scenariul hibrid inseamna ca jumatate dintre elevi merg doua saptamani la scoala, iar cealalta jumatate stau acasa si merg la scoala in urmatoarele doua saptamani.