Medicul Octavian Jurma, despre cand si in ce conditii ar putea incepe sa scada numarul de imbolnaviri COVID

"Daca intram saptamana viitoare in carantina generalizata nationala 2 saptamani, poate vom intra in faza descendenta la inceputul lunii decembrie si vom vedea de Craciun luminita de la captul tunelului COVID-19. Altfel acesta luminita va fi cea a locomotivei COVID-19 care va spulbera ce a mai ramas din autoritatea guvernului", scrie acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook Medicul subliniaza faptul ca "daca la peste 2,500 de cazuri pe zi sistemul medical romanesc era sufocat, la peste 5,000 de cazuri pe zi sistemul medical romanesc va fi strivit in 2 saptamani".