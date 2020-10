Medicul Octavian Jurma, prognoza pentru evolutia imediata a pandemiei: "Saptamana viitoare depasim 3,000 de cazuri noi pe zi. Internarile la ATI ar trebui sa ajunga la 1,000"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Aspectul curbei numarului de cazuri noi este similar debutului valului 2 din iulie. Si atunci cresterea numarului de cazuri noi a fost extrem de abrupta timp de 4 saptamani iar dupa primele 2 saptamani numarul de cazuri la ATI si decesele intarziau sa apara, la fel ca in acum.Am atasat felul in care se vedea valul 2 in 25 iulie cand speram ca poate virusul va face o exceptie pentru Romania si numarul de internari la ATI si al deceselor va ramane in platou. Din pacate acum stim ca din saptaman urmatoare aceasta speranta fost spulberata si numarul de cazuri la ATI si media deceselor a crescut la fel de abrupt.Ne putem astepta deci ca in aceasta saptamana sa asistam la o aliniere similara a curbelor la 2-3 saptamani distanta si la o crestere rapida a numarului de internari al ATI si al deceselor.Acest aspect este caracteristic fenomenului de "backdraft" din unele incendii, cand un incendiu sa raspandeste relativ lent dar extensiv in lipsa lipsei de oxigen si cand apare un aflux brusc de oxigen provoaca o explozie . In cazul nostru afluxul de persoane dupa revenirea din vacante si deschiderea scolilor peste focarele comunitare lasate sa arda in vara pot explica explozia de cazuri la care asistam.Este doar o ipoteza dar este foarte posibil ca, in cazul in care este real, dupa 4 saptamani de "ardere" sa atingem in mod natural un platou.Daca si profilul "backdraftului" din vara se va repeta, platoul va avea loc la o valoare de 4-5 ori mai mare decat baza de plecare, respectiv in jur de 5,000 de cazuri noi pe zi la finalul lunii noiembrie.Evident la o medie de peste 2,000 de cazuri pe zi cat am atins azi, sistemul medical romanesc va ajunge in pragul colapsului in maxim 2 saptamani", a scris acesta pe Facebook Potrivit acestuia, in contextul in care sistemul medical este deja supus unei presiuni extraordinare si care este de asteptat sa creasca, singura protectie ramane propriul discernamant."Problema cea mai mare in astfel de faze rapid ascendente este abordarea reactiva. Astfel masurile vin de obicei cu 2 saptamani mai tarziu decat erau necesare si sunt insuficiente inca din momentul in care sunt anuntate.Subliniez ca masurile sunt insuficiente dar necesare pentru ca orice saptamana de intarziere este vitala pentru a slava sistemul medical de la colaps.Prin urmare maine sau joi vom ajunge la valori intre 2,500 si 3,000 de cazuri noi pentru ca saptamana viitoare sa depasim 3,000 de cazuri noi pe zi. In mod normal si internarile la ATI ar trebui sa ajunga la 1,000 dar nu cred ca numarul real de paturi functionale este egal cu cele 1050 de paturilor contorizate din cauza lipsei de personal. Decesele in schimb vor ajunge la 100 pe zi.Ce inseamna asta pentru noi?Ca evoluam la un trapez mortal la o inaltime de 4 ori mai mare decat in vara si nu mai avem plasa de siguranta medicala ca in vara.Singura protectie pe care o mai avem este propriul discernamant. Spre deosebire de guvern noi putem reactiona anticipativ. Astfel pe langa respectarea cu strictete a trilogiei de aparare personala (masca, distanta, igiena) este important sa adaugam restrictionarea activitatii sociale la minimul esential (pentru profesie si santatea fizica si emotionala).Cu alte cuvinte iesiti din casa doar cand e necesar si atunci cand iesit nu faceti nici o exceptie (pentru nimeni) de la masurile de protectie personala", a mai subliniat specialistul.