Medicul Radu Tincu, in ziua cu peste 200 de morti: "Mortalitatea in randul pacientilor COVID va continua sa creasca"

"Cred ca mortalitatea va continua sa creasca. Cu cat ne apropiem de capacitatea maxima a sistemului sanitar, pacientii asteapta mai mult sa fie preluati. Aceste lucruri cresc mortalitatea. In terapie intesiva situatia se va agrava pentru ca nu am ajuns sa preluam din pacientii de saptamana trecuta.Ar fi doua aspecte pozitive: avem totusi o aplatizare a curbei de imbolnavire, desi nu putem trage inca o concluzie. Speram ca masurile implementate sa fie respectate. Al doilea element este in legatura cu posibilul vaccin care ar putea sa fie pus pe piata", a declarat medicul Radu Tincu la Realitatea PLUS. Autoritatile au transmis miercuri , 11 noiembrie 2020, noi date ingrijoratoare referitoare la evolutia coronavirusului in tara noastra. 9.799 de cazuri noi si 203 decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. La ATI sunt 1.092 de pacienti internati.Citeste si: Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Numar ridicat de imbolnaviri in Capitala si in judetul Cluj