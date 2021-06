Medicul Alexandru Rafila: "Rezilienta, accesibilitatea si increderea din zona farmaceutica ar trebui integrate in sistemul de sanatate"

"Sunt trei lucruri pe care le-am sesizat: primul este rezilienta - farmaciile au fost deschise oamenilor care aveau nevoie sa-si cumpere medicamente; al doilea lucru important este accesibilitatea - ceea ce inseamna ca exista o retea de farmacii in Romania, care este usor accesibila; si cel de-al treilea element este cel legat de incredere. Noi ne dorim ca toate aceste trei lucruri sa existe si la nivelul altor categorii de servicii medicale. Vrem sa fie reziliente, usor accesibile si vrem ca oamenii care lucreaza acolo sa constituie un element de incredere pentru cetateni, pentru pacienti. Ar trebui sa vedem cum putem sa integram aceste castiguri din zona farmaceutica in sistemul de sanatate din Romania", a precizat Rafila , marti, la lansarea rezultatelor studiului "Servicii Farmaceutice in Romania. Realitati si provocari post-pandemice, eveniment gazduit la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca trebuie gasit un model de buna practica care sa includa farmacia, astfel incat populatia sa beneficieze de un pachet de servicii medicale care sa includa si asistenta farmaceutica."Cred ca una dintre concluzii este colaborarea, dezvoltarea modelului de buna practica din domeniul farmaciei si daca se vor dezvolta aceste centre medicale comunitare, si sper sa reprezinte o prioritate si pentru Guvern, chiar daca in PNRR nu exista o focalizare pe aceste centre medicale comunitare, sa gasim un model de buna practica care sa includa neaparat farmacie, incat populatia, mai ales din zone mai putin favorizate, sa beneficieze de un pachet de servicii medicale, inclusiv cele de asistenta medicala farmaceutica", a punctat Rafila. In opinia sa, rolul farmaciilor si farmacistilor in promovarea sanatatii este esential."Rolul farmaciilor si farmacistilor in promovarea sanatatii este esential. Informatiile pe care le pot obtine oamenii acolo, cu conditia ca si personalul sa fie antrenat in acest domeniu, sunt foarte importante si poate ca ar putea sa reprezinte un bun model de dezvoltare a unor servicii medicale preventive la nivelul farmaciei. Dar lucrul acesta nu inseamna in niciun fel excluderea, ci dimpotriva, trebuie ajutata asistenta medicala primara in ceea ce priveste dezvoltarea acestui tip de servicii", a concluzionat medicul.