UPDATE Medicul ranit este in drum spre spitalul din Belgia

"Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara in cursul zilei de ieri, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat duminica, 15 noiembrie, la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, pentru tratament de specialitate.Transferul pacientului se realizeaza cu un avion C-27J Spartan al Fortelor Aeriene Romane, in conditii speciale, cu asistenta medicala specializata asigurata, pe toata durata transportului, de o echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale si SMURD Bucuresti.Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian duminica dimineata, la ora 7.30.Pacientul va fi preluat de medicii militari belgieni, care vor stabili, dupa finalizarea procedurilor de evaluare medicala, conduita terapeutica si de suport medical", a transmis Ministerul Apararii Nationale, printr-un comunicat de presa.Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, 15 noiembrie, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia."Avionul militar pus la dispozitie de MApN a aterizat in Bucuresti cu domnul doctor, care va fi dus la Spitalul Floreasca si va fi pregatit pentru transferul catre Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia. Putem, in cursul acestei dimineti, dupa ora 7, sa asiguram transportul, tot cu o aeronava militara pusa la dispozitie de MApN a medicului erou. Ii doresc sanatate, sa aiba putere si ma rog sa reuseasca sa treaca de acest moment de cumpana", a declarat Orban, la finalul sedintei de urgenta pe care a avut-o, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in urma tragediei de la Piatra Neamt.El a explicat de ce autoritatile au optat pentru solutia de a-l transfera pe medicul ranit de la Piatra Neamt la Iasi, apoi la Bucuresti pentru ca ulterior sa fie transportat in Belgia."In conditii de noapte, neexistand un heliport, deplasarea cu elicopterul si preluarea pacientului cu elicopterul nu era posibila. S-a ales solutia de a fi deplasat in conditii cat se poate de sigure (...) pana la aeroportul din Iasi, de acolo a fost deplasat pana in Bucuresti cu avionul militar insotit de o echipa SMURD care ii evalueaza si ii monitorizeaza starea de sanatate. La spitalul Floreasca este o echipa pregatita (...) sa-i faca evaluarea, sa-l pregateasca pentru deplasare. Internarea la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia nu se poate face peste noapte, cand vrem noi. Internarea se face pe baza solicitarii formulate dupa un anumit interval de timp pentru ca trebuie pregatit locul in care va fi internat. (...) Nu a fost deloc usor sa obtinem acordul pentru a putea interna pacientul la spitalul militar din Belgia", a afirmat premierul.