Medicul roman din Ungaria care risca inchisoare pe viata. "Am apasat pe tragaci, dar n-am facut-o intentionat"

Ce s-a intamplat

Anterior, el a fost condamnat la inchisoare in Romania si a petrecut 3 ani si 4 luni in detentie, dupa care a fost predat autoritatilor din Ungaria Pneumologul Dan Stamatiu traia in tara vecina si se indragostise nebuneste de o unguroaica. Potrivit presei maghiare, relatia lor amoroasa incepuse in 2012, insa femeia a decis sa-i puna capat dupa trei ani si sa se dedice familiei, scrie presa maghiara . Romanul nu a putut sa treaca peste acest lucru si a incercat sa o recucereasca cu orice pret. Fara folos, insa, ceea ce nu l-a oprit sa continue cu insistentele. Deranjata de crizele sale de gelozie , femeia s-a considerat hartuita si a apelat la un avocat care sa obtina un ordin de restrictie in instanta.Medicul roman a realizat ca in ciuda eforturilor sale fosta sa partenera nu mai putea sa conceapa o relatie cu el. El a decis sa-si puna capat zilelor, insa mai intai a vrut sa faca o ultima incercare de a-si recuceri amanta.In ziua fatidica de 31 august 2016, Dan Stamatiu a trecut la actiune. A asteptat ca femeia sa se intoarca acasa si a dat buzna peste ea si peste familia ei. Prada unei crize de gelozie, medicul a scos pistolul, a ochit-o pe fosta amanta si a tras in ea.Apoi, l-a ranit grav pe sotul femeii, in fata gemenilor cuplului, de doar 7 ani, dupa care a parasit locuinta si a decis sa se intoarca in Romania, la Oradea, la fratele sau.A trecut granita pe la Artand-Bors, dar a fost prins pe 1 septembrie 2016 de autoritatile romane, la Cluj, dupa ce Politia Ungara a trimis o sesizare.Au urmat ani de procese doar pentru a se decide daca va fi sau nu predat autoritatilor maghiare.Insa mai intai de asta, a fost trimis in judecata in Romania, pentru contrabanda calificata cu arme si nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Asta in conditiile in care, in momentul in care a fost retinut, politistii au gasit asupra lui un revolver marca Magnum S&W 357, cu butoias si 6 cartuse, pentru care nu detinea permis de port arma si pe care l-a adus ilegal din Ungaria. In urma procesului, medicul a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare, pedeapsa pe care a ispasit-o initial in Penitenciarul Oradea, iar din acest an in Penitenciarul Satu Mare.Judecat la NyiregyhazaUlterior, imediat dupa liberare, Stamatiu a fost predat, in 2019, Politiei maghiare. Acuzat de omor calificat, medicul a aparut la finele saptamanii trecute in fata Tribunalului General Nyiregyhaza. In fata familiei victimei, el si-a cerut scuze pentru fapta sa si a incercat sa dea cateva explicatii.El a povestit cum a decis sa poarte o ultima discutie cu femeia, inainte de a se sinucide. A spus apoi cum a intrat in casa ei si cum s-a petrecut nenorocirea."S-a apropiat de fereastra holului si s-a uitat la mine. Apoi usa de la sufragerie s-a deschis, iar eu m-am intors si, din reflex, am tras in directia in care statea ea. Am apasat pe tragaci, dar nu am facut-o intentionat. Nu intelegeam de ce am tras, eram incremenit acolo. Apoi usa s-a deschis si am tras din nou automat.Nu am vazut ce se intampla in spatele usii inchise, doar i-am auzit cazand la pamant, am auzit copiii mergand repede si strigand, ceea ce m-a trezit din vis", a declarat medicul. A tras apoi in sotul femeii, dupa care a plecat. Tot atunci s-a decis sa se intoarca in Romania, pentru a se sinucide si a fi ingropat pe pamant romanesc. Nu a putut insa sa o faca, iar politistii l-au prins, pentru ca intr-un final sa fie trimis inapoi in Ungaria.Acum, el va fi condamnat la inchisoare si risca sa-si petreaca tot restul vietii in detentie.