Medicul Virgil Musta: Timis, dupa o luna cu doar un caz pe zi a ajuns sa aiba in cateva ore sase pacienti, inclusiv o asistenta

"Dintre cele sase cazuri din Timis, cinci sunt din Lugoj, iar unul este cel al asistentei.Timis, Arad stateau bine. In ultimul timp, in Timis am avut o medie de o persoana nou infectata timp de aproximativ o luna.Ieri insa am avut sase cazuri, toti au ceva in comun, nu cred ca exista virusul si nu s-au protejat deloc.Sper ca vom fi responsabili si vom intelege ca e foarte important sa ne protejam, altfel riscam sa nu faca fata sistemul de sanatate.Pentru o noua pandemie, permanent exista virusi noi care sunt descoperiti, echipamentele care ii pot depista sunt mai performante.Daca nu suntem responsabili, exista riscul ca la un moment dat sa ne facem singuri rau. Sunt foarte multi care adera la teorii ale conspiratiei", a declarat Musta.