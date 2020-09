Ministrul Sanatatii: "Donatorii inseamna viata pentru cei aflati in suferinta"

"Donatorii inseamna viata pentru cei aflati in suferinta si, de aceea, vrem sa multumim tuturor voluntarilor nostri inscrisi pana in prezent in Registrul National de Celule Stem. Fiecare dintre acestia poate fi perechea salvatoare pentru cineva bolnav din Romania sau din orice alta parte a lumii. Incurajam cat mai multi romani sa se alature registrului. Inscrierea este un gest simplu, dar care poate salva o viata. Copiii si adultii din Romania diagnosticati cu leucemie sau alte boli grave ale tesutului sanguin sau ale sistemului imunitar au sanse mai mari atunci cand gasesc mai rapid si mai usor donatorii, cu ajutorul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH)", a explicat Tataru in mesaj, care a fost prezentat de secretarul de stat Dragos Garofil, in cadrul unei conferinte de presa de profil.Potrivit ministrului, Romania face parte din cele 62 de tari care au deschis si dezvoltat registre ale donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, iar orice persoana sanatoasa cu varsta intre 18 si 45 de ani poate fi un potential donator si poate salva viata unui pacient diagnosticat cu o boala de sange grava care nu are tratament."Multumesc cadrelor medicale care au continuat activitatea de transplant, chiar in situatia epidemiologica actuala in care ne aflam, continuand sa salveze vieti", a mai transmis Tataru.