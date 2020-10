Mesaj emotionant al fiicei doctoritei rapuse de COVID-19: ''Mamica, te rog sa ma veghezi! Promit ca o sa te fac mandra de mine''

"Mamica mea mereu zambitoare, te rog sa ma veghezi in fiecare moment al vietii mele, si sa ai grija de mine de acolo de sus, asa cum ai avut grija si cand erai langa mine. Promit ca o sa te fac mandra de mine, voi asculta toate sfaturile tale si voi fi puternica asa cum si tu ai fost si ai luptat tot timpul ca eu sa fiu fericita! Te iubesc foarte mult si o sa imi lipsesti toata viata! Dumnezeu sa te ierte, mamica mea frumoasa!", a scris Andreea, potrivit Dobrogea TV Mioara Neagu avea 48 de ani si era medic in cadrul Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Constanta. A fost depistata pozitiv cu noul coronavirus in luna septembrie. De aproape doua saptamani, se afla internata la spitalul suport COVID Colentina.Si colegii medicului au transmis mesaje de condoleante:"Un inger ne-a parasit pentru totdeauna! A luptat pentru pacienti cum a stiut mai bine salvand multe vieti... Dumnezeu isi alege oamenii buni si blanzi... Condoleante familiei indurerate!""Azi nu zambim! Nu ne cere nimeni sa fim in prima linie, ci sa-i protejam pe cei din prima linie. Azi, inconstienta noastra (a celor care nu numai ca nu respectam regulile, dar chiar raspandim virusul) a mai ucis un om, un om care lupta pentru noi. EU,TU,EL,EA,NOI L-AM UCIS! Drum lin catre stele, MINUNE DE OM-MIOARA NEAGU!""Inconstienta noastra, a celor care nu numai ca nu respectam regulile, dar chiar raspandim virusul, a mai ucis un om. Un om care lupta pentru noi. Zbor lin spre cer Mioara, suflet si chip frumos".