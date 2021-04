Mesajul Papei Francisc, cu ocazia Pastelui catolic: "La ceas de intuneric, crestinii trebuie sa puna la inima mesajul de Paste al ingerului ca sa nu se teama" VIDEO

"La ceas de intuneric, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii trebuie sa puna la inima mesajul de Paste al ingerului ca sa nu se teama,", a spus suveranul pontif, 84 de ani, in bazilica Sfantul Petru. Un mesaj al Pastelui , a spus el, este acela ca intotdeauna este posibil sa incepi din nou. Chiar si din dezastrele istoriei umane, Dumnezeu a creat ceva nou."Chiar si din ruinele inimii noastre - fiecare le stie, isi cunoaste ruinile inimii -, Dumnezeu poate sa construiasca o opera de arta, chiar si din resturile prafuite ale umanitatii noastre, Dumnezeu pregateste o istorie noua", a adus aminte papa Francisc."In aceste luni intunecoase de pandemie, il auzim pe Domnul Inviat care ne invita sa incepem din nou, sa nu ne pierdem niciodata speranta", a mai spus el.Circa 200 de credinciosi si clerici s-au alaturat liturghiei.Numai un numar limitat de persoane au avut voie sa participe ca masura de precautie pentru a preveni raspandirea coronavirusului.Suveranul pontif i-a indemnat pe credinciosi "sa improspateze zi de zi inceputul drumului, uimirea primei intalniri" cu Domnul "si, modesti, sa ne lasam surprinsi de caile lui Dumnezeu"."Dumnezeu, a mai spus papa, nu poate fi incadrat in amintirile copilariei, ci e viu, mereu surprinzator. Inviat, El nu sfarseste niciodata sa ne uimeasca".Francisc a subliniat ca Hristos este viu aici si acum. "Credinta nu este un repertoriu din trecut, Isus nu este un personaj depasit", a continuat el."Merge alaturi de tine zi de zi, in situatia pe care o traiesti, in incercarea prin care treci, in visele pe care le porti cu tine. Chiar daca totul ti se pare pierdut, te rog, deschide-te cu uimire la noutatea sa: te va surprinde", a spus suveranul pontif.Catolicii sarbatoresc Invierea Domnului la sfarsitul Saptamanii Mari.La inceputul vigiliei de sambata, pontiful a purtat lumanarea de Paste - lumina lui Hristos - in bazilica Sfantul Petru aflata in intuneric.In Duminica Invierii, 4 aprilie, papa Francisc prezideaza Sfanta Liturghie la ora Romei 10.00 in bazilica Sfantul Petru, iar la finalul celebrarii euharistice transmite "Urbi et Orbi" traditionalul mesaj pascal, insotit de binecuvantarea apostolica si de darul indulgentei plenare.