Cluj-Napoca: Purtarea mastii a devenit obligatorie si in aer liber

Potrivit sursei citate, decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj dupa ce rata de infectare a depasit indicele 3 la mia de locuitori."Alerta de urgenta. Atentie!!! Avand in vedere evolutia cazurilor de infectare cu COVID-19 si Hotararea CJSU Cluj, incepand cu data de 22.10.2020, in municipiul Cluj-Napoca este obligatorie purtarea mastii in toate spatiile publice inchise si deschise. Respectati masurile impuse de autoritati . Protejati-va pe dumneavoastra si pe cei din jurul vostru!", este mesajul RO ALERT primit de clujeni.