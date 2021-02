FOTO Cele mai frumoase mesaje romantice de Sfantul Valentin dar si cele mai amuzante: "As vrea sa fiu zapada, sa ma topesc pe trupul tau"

Cele mai amuzante mesaje de Sf Valentin

Cine este Sf. Valentin

Iata cateva mesaje romantice de trimis de Sf Valentin, centralizate de Ziarul Unirea "Daca viata ta ar depinde de dragostea pe care ti-o port, ai fi nemuritoare. Te iubesc, draga mea!""Pun un sarut in palma ta. Un sarut plin de bucurie, pasiune, dragoste. Acum du mana la gura!"D"ragostea? Cerul pe care salasluieste Te iubesc!""Iti multumesc ca ai introdus cuvantul Dragoste in dictionarul vietii mele! Te iubesc enorm, iubirea mea!""Tu esti trecutul, prezentul si viitorul verbului A iubi. Multumesc, dragostea mea!""Privesc soarele si vad parul tau auriu, privesc marea si vad ochii tai albastri, privesc lumea si te vad doar pe tine! Te iubesc atat de mult!""Anul acesta m-am gandit sa petrecem ziua de Sf. Valentin intr-un mod curat si sanatos. Hai sa ne intalnim sub dus!""M-am uitat in portofel si era gol, m-am uitat in buzunar si am gasit doar cateva monede, m-am uitat in inima si te-am gasit pe tine. Abia atunci am realizat cat de bogata sunt!"Insa romanii, mai ales cei care cauta un motiv sa nu sarbatoreasca aceasta zi, trimit mesaje amuzante. Retelele de socializare sunt pline de astfel de bancuri despre sarbatoarea iubirii.Unele sunt adresate celor care au mai multe persoane iubite."De Sfantul Valentin oferta speciala...1000 Euro...te arestam de fata cu sotia ta si te aducem inapoi acasa luni! Pretul include, chirie cabana, gratar, carne, bere si mustar. Daca esti INTERESAT da un mesaj privat! ......Venim imbarcati in politisti si cu masina cu girofar pornit!", se mai arata intr-un mesaj postat pe Facebook Unele mesaje dunt legate chiar de pandemia de coronavirus , motiv pentru care Sf. Valentin ar putea sa nu mai ajunga la cei indragostiti.Un alte mesaj dragut, de trimis persoanei iubite ar fi: "Dragostea nu te intreaba, ea deschide usa sufletului, pune stapanire pe inima ta si tie nu-ti ramane decat sa te conformezi noilor reguli. Eu m-am conformat, tu ce mai astepti? Happy V-Day!"Sau: "As vrea sa fiu zapada , sa ma topesc pe trupul tau, sa ma evapor si sa ajung in cer, sa le spun ingerilor ca si pe Pamant exista Raiul. Te iubesc!" Se considera ca Sfantul Valentin a fost un preot care a casatorit in secret multe cupluri in anii 270 d. Hr. In perioada aceea, Imparatul Roman Claudius al II-lea interzisese casatoriile intre persoanele tinere pe motivul ca " barbati tineri casatoriti nu sunt soldati buni".O alta legenda spune ca Sfantul Valentin era in inchisoare cand s-a indragostit de fiica temnicerului. Inainte de a fi decapitat acesta a scris iubitei sale o scrisoare in care s-a semnat " Al tau Valentin". Acesta, se considera, a fi si inceputul scrisorilor de dragoste.