Ce mesaje transmit autoritatile de Valentine's Day: "Programeaza-ti jumatatea la cele doua intalniri salvatoare"

De unde a pornit sarbatoarea iubirii

Pe pagina de Facebook a CFR Calatori a fost postat un scurt video si mesajul:"Iubirea este impartasita in fiecare zi pe peronul garilor din Romania. Happy Valentin's day!"Si Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis un mesaj de Valentine's Day: pe pagina de Facebook"Te-a prins Valentine's Day in pana de idei? Inca nu ai gasit cadoul perfect care sa o faca sa isi doreasca o noua intalnire? Programeaza-ti jumatatea la cele doua intalniri salvatoare", transmite Comitetul National de Vaccinare.Ministerul de Interne a vrut sa fie printre primii care marcheaza Ziua Iubirii.Astfel, intr-o fotografie, Dr. Suier, celebru caine politist, da indicatii despre iubire: " Daca iti spune "nu am nimic" ar fi bine sa fugi...dupa cadou. Sau de tot"."De maine se intra in patrulaterul iubirii:- Valentine's Day;- Dragobete;- 1 Martie;- 8 Martie.Nu o sa fie usor!Mult succes tuturor!P.S. Va rugam sa ramaneti atenti si precauti!", a transmkis MAI pe FacebookJandarmeria a lasat un mesaj cu un inteles profund, in ideea ca iubirea este atunci cand ai grija ca celalalt sa fie sanatos. Astfel, Jandarmeria a postat o fotografie cu un jandarm care ii pune masca iubitei sale, insotit de mesajul:"Indiferent de vremuri, iubirea se exprima in mii de feluri, iar grija pentru cel de langa tine este cea mai sublima forma de a spune: te iubesc!#Valentine's_Day" Elena Lasconi a pus inimioare pe cladirile din Campulung Muscel cu ocazia Zilei Indragostitilor. Imaginile au fost postat pe pagina de Facebook a celebrei primarite Se considera ca Sfantul Valentin a fost un preot care a casatorit in secret multe cupluri in anii 270 d. Hr. In perioada aceea, Imparatul Roman Claudius al II-lea interzisese casatoriile intre persoanele tinere pe motivul ca "barbati tineri casatoriti nu sunt soldati buni".O alta legenda spune ca Sfantul Valentin era in inchisoare cand s-a indragostit de fiica temnicerului. Inainte de a fi decapitat acesta a scris iubitei sale o scrisoare in care s-a semnat "Al tau Valentin". Acesta, se considera, a fi si inceputul scrisorilor de dragoste.