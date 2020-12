Mesajul dur al unui expert in sanatate publica la adresa televiziunilor care promoveaza mesaje conspirationiste. "Acesta e cercul vicios si, din pacate, e unul vecin cu crima"

Astfel, numai in primele doua luni ale pandemiei, in spitalele din Romania au fost internati de doua ori mai multi pacienti cu COVID decat pacienti cu gripa in varful epidemiei de gripa din sezonul anterior. Totodata, rata de mortalitate la COVID este de trei ori mai mare decat in cazul gripei."Rata deceselor la pacientii cu coronavirus este de 3 (trei!) ori mai mare decat la pacientii internati cu gripa.De aceea spun ca inconstienta acelor televiziuni care supra-expun conspirationisti este vecina cu criminalul. E un calcul extrem de cinic pentru cateva meschine puncte de audienta traduse in influenta si bani. Au chemat in plina pandemie conspirationisti sau cate-un medic sisi care ziceau ca coronavirusul e doar o banala gripa desi spitalele se umpleau deja.Desi pentru fiecare medic sisi-conspirationist exista alti 1000 de medici cu capul pe umeri, aceste TV-uri foarte rar ii pun impreuna in studio. Strica la audienta caci ar developa clar cat de sisi e conspirationistul. Oamenii care asculta conspirationistul performand nestingherit il cred, dar nu vad apoi cele doua minute la stiri in care Dr-ul X sau Y demonteaza conspiratiile.Si oamenii incep sa creada: COVID-19 e doar o banala gripa si nu se pazesc, nu poarta masti, nu-si protejeaza bunicii, etc. Infectiile cresc. Iar mortalitatea e de 3 (trei!) ori mai mare la COVID-19 decat la gripa.Acesta e cercul vicios si, din pacate, e unul vecin cu crima ", a scris Vlad Mixich.