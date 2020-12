Mesajul emotionant al familiei mezzosopranei Maria Macsim Nicoara: "Sa bucure cu glasul ei pe Pruncul Iisus si sa primeasca pacea vesnica!"

Potrivit bzi.ro , cauza mortii ar fi fost o embolie pulmonara.Internata de doua saptamani in sectia de ATI a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, slabita dupa 3 interventii chirurgicale, o pneumonie i-a facut organismul sa cedeze dupa opt luni in care s-a luptat.Familia artistei a transmis un mesaj sfasietor cu ocazia Craciunului, primul pe care il petrec fara fiica lor."In ajunul Craciunului, Maria a plecat sa colinde in Ierusalimul cel de Sus. Sa bucure cu glasul ei pe Pruncul Iisus si sa primeasca pacea vesnica a sufletului ei frumos!", a transmis familia Mariei Macsim Nicoara.Colegii de la Opera Nationala Romana Iasi au transmis, de asemenea, un mesaj dupa ce au aflat vestea tragica. Unul dintre colegii ei chiar a transpus gandurile indurerate in versuri."La revedere, Maria!Sa te odihnesti in pace!Daca in ceea ce priveste trupul nostru s-a spus ca "pamant suntem si in pamant ne vom intoarce", in ceea ce priveste sufletul, "lumina suntem si in Lumina ne vom intoarce". Suntem cu adevarat "lumina din Lumina.Dar scrumul sub vatra, deodata, clipeste...Pe ziduri, alearga albastre naluci...O flacara vie pe cos izbucneste,Se urca, palpita, trosneste, vorbeste..."Arhanghel de aur, cu tine ce-aduci?"Si flacara spune: "Aduc inspirarea...Asculta, si canta, si tanar refii...In slava-nvierii ineaca oftarea...Avut si puternic emir, voi sa fii."Si flacara spune: "Aduc inspirareaSi-n alba odaie alearga vibrarea...", se arata in postareCiteste si: Ploi abundente in sud, ninsori la munte si o masa de aer foarte cald in ultima zi de Craciun