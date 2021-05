Mesajul lui Joe Biden la Summitul B9 de la Bucuresti: Sprijin pentru flancul estic al NATO si intarirea relatiilor transatlantice

Summitul a fost gazduit, prin prezenta fizica, la Bucuresti, de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , si presedintele Poloniei, Andrzej Duda.Formatul Bucuresti reuneste statele Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria.Biden si-a exprimat dorinta unei cooperari mai stranse cu cei noua aliati din Europa Centrala si regiunile Baltica si Marii Negre, intr-o gama completa de probleme, care includ securitatea sanatatii globale, schimbarile climatice, securitatea energetica si redresarea economiei globale.In final, presedintele Biden a subliniat importanta intaririi guvernantei democratice si a respectarii legii, in Statele Unite, in cadrul aliantei si la nivel mondial."Presedintele Joseph R. Biden, Jr., a vorbit astazi cu aliatii flancului estic al NATO in Summitul virtual Bucuresti 9 (B9), gazduit de presedintii Klaus Iohannis din Romania si Andrzej Duda din Polonia. Presedintele Biden si-a subliniat angajamentul de a reconstrui aliante si de a intari relatiile transatlantice.El a transmis o dorinta de cooperare mai stransa cu cei noua aliati ai nostri din Europa Centrala, din regiunea Baltica si a Marii Negre cu privire la intreaga gama de provocari, inclusiv securitatea globala din Sanatate, schimbarile climatice, securitatea energetica si redresarea economica globala. Presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru imbunatatirea descurajarii si a pozitiei de aparare a NATO, precum si importanta ca aliatii sa isi sporeasca rezistenta impotriva actiunilor economice si politice daunatoare ale concurentilor nostri strategici.In plus, el a salutat oportunitatea de a se angaja cu acesti aliati - precum si cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, care era si el prezent - cu privire la eforturile Aliantei de a face fata amenintarilor viitoare, care vor fi discutate la Summitul NATO din 14 iunie. In cele din urma, presedintele Biden a subliniat importanta consolidarii guvernarii democratice si a statului de drept - acasa, in cadrul Aliantei si in intreaga lume", se arata intr-un comunicat al Casei Albe.