Iohannis: Stoparea pandemiei de COVID-19 depinde si de modul de raspuns al oraselor si al marilor comunitati

"Ziua Mondiala a Oraselor, pe care o sarbatorim astazi, este un bun prilej pentru a constientiza cat de mult este legat locul in care traim de bunastarea si calitatea vietii fiecaruia dintre noi. Aceasta cu atat mai mult cu cat mai bine de jumatate din populatia Romaniei traieste in mediul urban. In aceasta perioada dificila pe care o traversam, stoparea pandemiei de COVID-19 depinde si de modul de raspuns al oraselor si al marilor comunitati la necesitatea respectarii masurilor de protectie pentru limitarea raspandirii coronavirusului si protejarea celor dragi. Salut mobilizarea puternica pe care am vazut-o in aceste luni din partea societatii civile, a asociatiilor comunitare, a cetatenilor pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile ori a cadrelor medicale din comunitatea lor urbana", a afirmat Klaus Iohannis, in mesajul transmis sambata, de Ziua Mondiala a Oraselor.El a subliniat ca masurile de igiena personala, distantarea si masca raman esentiale in a limita raspandirea COVID-19 in comunitate si a-i proteja astfel pe cei dragi si vulnerabili in fata bolii."De asemenea, pandemia de COVID-19 a evidentiat faptul ca orasele noastre au nevoie sa se dezvolte pe baze sustenabile, astfel incat trebuie sa regandim prioritatile referitoare la dezvoltarea urbana. Printre altele, pandemia ne-a aratat cat de importante sunt spatiile verzi pentru recreere si socializare si cum un trafic mai redus duce la o calitate superioara a aerului in zona urbana si la mai putine imbolnaviri respiratorii", a sustinut Iohannis.Potrivit sefului statului, orasele Romaniei joaca un rol esential in atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila, pe care ni le-am asumat ca membri ONU, si a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, conform Acordului de la Paris."Masurile pentru sanatatea planetei sunt, inainte de toate, masuri pe care le luam pentru sanatatea si calitatea vietii noastre si pentru binele generatiilor urmatoare. Autoritatile care se ocupa de managementul oraselor trebuie sa implice comunitatile strategic si sistematic in planificarea urbana, in implementarea si monitorizarea de politici publice, pentru a modela impreuna orasele viitorului", a adaugat Iohannis.Presedintele a afirmat ca, in urmatorii ani, dezvoltarea sustenabila a oraselor Romaniei poate fi posibila doar printr-un parteneriat solid intre autoritati si cetateni, aratand ca "autoritatilor le revine, printre altele, responsabilitatea de a implementa fara ezitare si amanari o legislatie care protejeaza calitatea aerului si a apei, de a sprijini colectarea selectiva si facilita reutilizarea materialelor, de a amenaja noi spatii verzi si de recreere usor accesibile, de a dezvolta solutii de termoficare sustenabile si mobilitate urbana cu o amprenta mica de dioxid de carbon, care rezolva si problema congestiei din trafic"."Trebuie insa subliniat ca, indiferent cat de bune ar fi masurile adoptate de administratie, calitatea vietii in orase depinde in primul rand de comportamentul fiecaruia dintre noi, cetatenii, si de alegerile pe care le facem zilnic. Predarea selectiva a plasticului si hartiei, reutilizarea sacoselor de cumparaturi, folosirea pe scara larga a bicicletei pentru deplasari urbane pot parea lucruri minore, dar care au potentialul de a schimba la fata radical orasele Romaniei in urmatorii ani. Doar impreuna si printr-o atitudine responsabila fata de mediul inconjurator, putem, autoritati si cetateni, sa dezvoltam orase si comunitati curate, putin poluate si prietenoase cu sanatatea noastra, a tuturor", a conchis Iohannis.