VIDEO Orban, catre romanii din Franta: "Romania e mai saraca fara voi"

"Ma bucur ca suntem impreuna in aceasta seara ploioasa si va multumesc ca ati venit desi vremea nu e foarte prietenoasa. Am asteptat cu emotie aceasta intalnire, cand mi-am facut programul, intre cele momente ale vizitei am tinut in mod deosebit sa avem aceasta intalnire, sigur, cu o parte dintre romanii care traiesc aici la Paris si sunt foarte fericit ca suntem impreuna. Uitandu-ma la voi sunt si mai mandru de tara mea, vad atatia romani care au reusit intr-o tara sa-i spunem straina, chiar daca Franta nu este chiar atat de straina cum sunt alte tari.Romania e un pic mai saraca fara voi, sa nu uitati niciodata ca Romania e 'acasa' si e tara noastra si imi dau seama cat de puternica ar putea deveni Romania cu asemenea oameni in tarile din lume si mai ales din Uniunea Europeana, daca am putea sa vibram impreuna, sa actionam impreuna pentru interesele comune pe care le avem", a declarat Ludovic Orban in alocutiunea sustinuta la Ambasada Romaniei la Paris, Palatul Behague, in fata membrilor comunitatii de romani din Franta prezenti la intalnire.Premierul a precizat ca efectuarea acestei vizite oficiale in Franta, luni si marti, reprezinta "aproape o minune", avand in vedere evolutia pandemiei de COVID-19 din cele doua tari, dar a calificat-o ca fiind una "consistenta".In acest sens, Orban a mentionat ca subiect central al vizitei semnarea foii de parcurs actualizate a Parteneriatului strategic cu Franta pentru urmatorii patru ani cu omologul sau, Jean Castex, dar si intalnirile avute la OECD, pe cea cu reprezentanti ai mediului de afaceri francez si cele cu presedintii Adunarii Nationale si Senatului francez.Seful Executivului a tinut sa remarce ca o amintire pentru sine a acestei deplasari plimbarea pe care a facut-o marti pe Promenada Regina Maria a Romaniei din Paris, de pe cheiul Senei.In finalul alocutiunii sale, Orban le-a transmis romanilor din Paris toata afectiunea sa si urarile sale de bine."Sa nu va simtiti niciodata singuri. Va doresc sa reusiti in cariera voastra si nu uitati sa tineti legatura cu Romania si sa ajutati Romania atunci cand este nevoie", a spus Orban.