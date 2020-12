VIDEO Zuckerman: Statele Unite vor continua sa sprijine evolutia Romaniei ca lider la nivel regional si european

"In numele presedintelui Trump si al poporului american doresc sa transmit felicitari presedintelui Iohannis si poporului roman la sarbatorirea a 102 ani de la Ziua Marii Uniri. Romania a evoluat mult. Sunt mandru in special de progresele uimitoare facute anul acesta, in ciuda numeroaselor obstacole de care ne-am lovit. Romania se lupta cu COVID-19 si incearca sa-si tina poporul in siguranta inca de la inceputul acestui an. In ciuda unui astfel de impediment major, a reusit sa faca pasi importanti in domenii precum dezvoltare economica, securitate energetica si cooperare in domeniul apararii. Statele Unite si Romania au creat treptat o prietenie caracterizata prin colaborare, loialitate si consecventa. Parteneriatul dintre tarile noastre nu a fost nicicand mai puternic. Statele Unite vor continua sa sprijine evolutia Romaniei ca lider la nivel regional si european", a afirmat Adrian Zuckerman in mesajul sau.Ambasadorul SUA la Bucuresti a adaugat ca anul acesta este "anul care marcheaza perioada Renasterii in Romania"."Sub conducerea presedintelui Trump, Statele Unite au sprijinit Romania sa atinga obiective care in trecut erau de neinchipuit. Statele Unite si Romania coopereaza in vederea reconditionarii unui reactor nuclear si a construirii a doua noi reactoare la Cernavoda. Proiectul este evaluat la aproximativ 8 miliarde de dolari. Banca de Import-Export a SUA (Exim) va oferi Romaniei pana la 7 miliarde de dolari finantare pentru acest proiect. Centrala de la Cernavoda va furniza aproximativ 40% din cererea de energie electrica a Romaniei", a declarat Zuckerman.El a precizat ca Romania deja este pe "pozitia a doua" in topul producatorilor de petrol si gaze din Europa."Romania va deveni cel mai mare producator si exportator de gaze de energie din Europa de indata ce va incepe realmente extractia de gaze din rezervele insemnate din regiunea Marii Negre, anul viitor", a punctat Zuckerman.Potrivit acestuia, Romania are "tot ce trebuie" pentru a fi un lider european in domeniul "agriculturii, silviculturii, mineritului, tehnologiei inovative, industriei de prelucrare"."In plus, am inceput sa lucram la o autostrada si o cale ferata care sa lege Marea Neagra de Marea Baltica. Romania a demarat acest proiect in colaborare cu Polonia si cu Statele Unite. La finalizarea sa, acest proiect, care valorand miliarde, va reprezenta o stimulare majora a economiei Romaniei, Poloniei si a intregii regiuni din Europa de Est. O economie puternica asigura capacitate de aparare puternica, iar o aparare puternica protejeaza o economie robusta. O Romanie puternica inseamna o Europa puternica si securitatea generatiilor noastre viitoare", a afirmat Zuckerman.El a amintit ca SUA si Romania au semnat o Foaie de parcurs in materie de cooperare in domeniul apararii pe o perioada de 10 ani."Nivelul de pregatire si capacitatea Romaniei vor continua sa creasca. Statele Unite vor continua sa sprijine modernizarea si interoperabilitatea fortelor armate ale Romaniei. Programul de modernizare a apararii Romaniei include avioanele de lupta F16, elicopterele Blackhawk, transportoarele blindate Pirahna, rachetele Naval Strike, echipamente pentru Avertizarea Domeniului Maritim, razboiul Anti-Submarin, sistemele de rachete HIMARS si Patriot, care sunt cele mai avansate din lume. In plus, personal militar american este in curs de dislocare catre Romania", a mai afirmat Zuckerman.SUA recunosc importanta Romaniei, a aratat diplomatul american, "un aliat statornic, de baza, care protejeaza regiunea Marii Negre si flancul estic al Europei de comportamentul malign al Rusiei si de alte influente maligne".Ambasadorul SUA la Bucuresti a mentionat ca Romania a facut progrese si in multe alte domenii."A hotarat sa puna capat coruptiei endemice si traficului de persoane prin aplicarea unei politici de toleranta zero. Aceasta conduita infractionala rusinoasa nu va mai reprezenta o pata pe obrazul poporului roman. Guvernul Orban a aplicat reforme pentru a restaura statul de drept - afectat de guvernul anterior - si pentru a 'smulge' din radacini coruptia. Coruptia endemica si baronii rosii ramasi din anii regimului comunist nu isi au locul in Romania moderna. Au stagnat dezvoltarea economica si sociala a Romaniei suficient. Pe masura ce se incetateneste aplicarea principiului statului de drept, din ce in ce mai multi investitori americani si straini vin in Romania. La fel, pe masura ce se privatizeaza companiile de stat, se estompeaza si mai mult barierele din calea competitiei caracteristice pietei libere si se reduc sursele de venit din care se sustine coruptia endemica", a spus Zuckerman."Corporatiile si entitatile corupte din China comunista, precum Huawei, ZTE, nu isi au locul in Romania libera si democratica", a sustinut ambasadorul."Prim-ministrul Orban a declarat ca 'in ceea ce priveste retelele 5G (...), China nu poate fi partener. (...) Vom alege o companie care nu aduce niciun fel de amenintare la adresa securitatii nationale sau altor domenii'. Tari din intreaga Europa au urmat modelul de conducere al prim-ministrului Orban in vederea protejarii retelelor 5G de furnizori care nu prezinta incredere si au risc ridicat, precum Huawei si ZTE. Statele Unite si Uniunea Europeana au sprijinit crearea unor cadre legale, cum ar fi programul 'Clean Network' si Setul de Instrumente al UE privind securitatea cibernetica si a retelelor 5G pentru a proteja infrastructura 5G de furnizorii care prezinta risc ridicat", a mai sustinut Zuckerman.Ambasadorul SUA a felicitat, in finalul mesajului sau, romanii pentru aniversarea a 102 ani de la Marea Unire."In incheiere as vrea sa felicit, din nou, toti romanii la implinirea a 102 ani de la Marea Unire si sa laud acest an care marcheaza perioada Renasterii in Romania. Acesta este numai inceputul pentru romanii curajosi care realizeaza lucruri marete si se bucura de succes. Romania si Statele Unite sunt cei mai buni prieteni. Impreuna vom continua sa realizam lucruri marete. (...) Dumnezeu sa binecuvanteze poporul roman si pe cel american", a mai afirmat Zuckerman.