Un roman si-a construit hotel in Zanzibar. Mesajul transmis comentatorilor care i-au persiflat initial investitia: "Papagalilor, noul meu bloc"

Romanii si vacantele exotice

Radu Colis a scris pe Facebook, in mai 2020, ca urmeaza sa contruiasca un hotel cu 30 de camere in Zanzibar, dintre care 15 cu vedere la ocean si 15 cu vedere la vegetatia exotica. Planuia ca hotelul sa intre in circuit incepand cu 24 decembrie 2020.Pentru a atrage investitori, antreprenorul a decis sa vanda in avans 10 camere, punand la dispozitie mai multe variante. Oamenii puteau fie sa cumpere camera si sa o foloseasca in scop personal, platind anual 1.000 de dolari pentru intretinere, curatenie, securitate si taxe, fie sa o introduca in circuitul hotelier si sa primeasca un profit fix anual.Tot atunci a postat si fotografii din interiorul unui resort pe care il detinea deja, anuntand ca urmeaza sa posteze si o macheta a constructiei pe care o avea in plan.Cu toate ca multi oameni si-au manifestat interesul fata de oferta lui, unii au luat in ras initiativa lui de a investi in turism in plina pandemie, cand oamenii nu mai plecau in vacante, iar afacerile din industrie se inchideau pe banda rulanta.In iunie 2020 a aparut si machete promisa, alaturi de descrierea "Si am semnat pentru un viitor mai bun!".In februarie 2021, a postat pe Facebook si imaginea cu hotelul proaspat construit, in care se poate observa si piscina amplasata intr-un cadru exotic, inconjurata de palmieri.Radu Colis a avut si un mesaj pentru oamenii care au facut, de-a lungul timpului, comentarii negative, carora le-a prezentat noua constructie finalizata. Reporterii Ziare.com au mai scris despre interesul tot mai mare al Romanilor fata de vacantele in destinatii turistice exotice, cum ar fi Zanzibar sau Maldive. Preturile acestor locatii difera. De exemplu, o vacanta in Maldive costa cel putin 1.100 de euro, pe cand al uneia in Zanzibar este de 1.250 de euro. Romania s-a situat intre primele cinci tari in privinta turistilor care au optat pentru Maldive in anul 2020, dar si in 2021, datele fiind adunate pana in 3 februarie. De exemplu, doar in ianuarie 2021 au fost in Maldive 4.500 de turisti romani.In jur de 1.000 de romani au fost de Revelion in Maldive, restul petrecand acolo dupa inceperea anului, cu oferte de sejururi care au inceput de la 1.000 euro. Un rol important in acest exod l-au avut si cursele charter din Romania, evitandu-se astfel escale in strainatate.