METEO: Instabilitate atmosferica accentuata pana luni seara, in cea mai mare parte a tarii. Avertizari de cod galben si portocaliu

Meteorologii anunta instabilitate atmosferica accentuata in majoritatea zonelor tarii, pana luni seara. Au fost emise mai multe avertizari cod galben si cod portocaliu, meteorologii anuntand precipitatii care pot cumula 80 de litri pe metru patrat.Potrivit meteorologilor, pana duminica, la ora 21.00, este cod portocaliu in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, local in nordul Munteniei si in vestul Moldovei."Instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, ce vor lua si aspect de vijelie si grindina. Aversele vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 40 l/mp si pe arii restranse 60...80 l/mp", a transmis Administratia Nationala de Meteorologie.Tot pana la ora 21.00, este cod galben local in Moldova, Muntenia si estul Olteniei.Aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, ce vor lua si aspect de vijelie si, izolat, grindina.Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de peste 20...25 l/mp si izolat 30...40 l/mp.De duminica, de la ora 21.00, pana luni la ora 10.00, va fi cod portocaliu in estul Transilvaniei si local in Maramures, vestul Moldovei si in nordul Munteniei. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, iar cantitatile de apa, indeosebi prin acumulare, vor depasi 40 l/mp si, pe arii restranse 60 l/mp.In acelasi interval va fi cod galben in Transilvania, Maramures, Muntenia, vestul Moldovei si nordul Olteniei."Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de peste 20...25 l/mp si izolat 30...40 l/mp", au mai transmis meteorologii.In cursul zilei de luni, va fi cod galben in Dobrogea, Moldova, Transilvania si local in Muntenia si Maramures."Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, ce vor lua si aspect de vijelie si, izolat, grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de peste 20...25 l/mp si izolat 30...50 l/mp", au mai precizat meteorologii.