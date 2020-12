Temperaturi de 14 grade in cursul zilei in Bucuresti

Conform meteorologilor, luni, in intervalul 10:00 - 20:00, vremea se va incalzi semnificativ in Bucuresti, astfel ca temperatura maxima va fi in jur de 14 grade, valoare cu mult mai ridicata decat in mod normal la aceasta data.Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat (viteze de 15...20 km/h).Dupa ora 20;00 si pana marti la ora 10:00, cerul va avea innorari si vor fi conditii de ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat (cu viteze de cel mult 15 km/h). Temperatura minima, mult mai ridicata fata de norma perioadei, va fi de 3...5 grade.Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927