Meteorologii anunta vreme instabila in cea mai mare parte a tarii. Avertizarea, valabila pana sambata dimineata

Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 iulie, ora 12:00 - 25 iulie, ora 10:00, la deal si la munte, precum si in centrul teritoriului, apoi si in vest si sud-vest, se vor semnala averse cu caracter caracter torential, insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 30 - 35 l/mp.ANM precizeaza ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, vor predomina perioadele cu instabilitate atmosferica accentuata, indeosebi in jumatatea de vest a tarii, la deal si la munte.