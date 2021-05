Metoda prin care elvetienii au reusit sa scape de cersetorii din Romania. "Dam un ban, dar merita daca nu-i mai vedem"

Cum s-a ajuns aici

In urma cu doi ani, autoritatile locale din Basel au luat o masura radicala, dupa ce zeci de cersetori, majoritatea proveniti din Romania, au invadat strazile orasului.Liderii politici din Cantonul Basel-Stadt au fost nevoiti sa ia in discutie o lege speciala, la cererea locuitorilor din Basel, exasperati de situatia existenta. Asa s-a ajuns ca autoritatile sa interzica din nou cersetoria, dupa ce o mai facusera si in trecut.Totusi, opozitia a facut ca aceasta lege sa cada, in ideea in care legea ar fi limitat drepturile omului.Pana la urma, insa, autoritatile au gasit solutia. Serviciul de migratie din Basel ofera acum un voucher de calatorie, pluis de 20 de franci elvetieni (echivalentul a 18 euro) pentru fiecare cersetor care paraseste orasul.Prin acel voucher de calatorie, cersetorii pot calatori gratis cu trenul in toata Europa. Pentru a beneficia de voucher, cersetorii trebuie sa semneze un formular prin care isi iau angajamentul ca nu se vor intoarce in Elvetia, cel putin pentru o anumita perioada de timp, noteaza portalul elvetian The Local. Iar metoda inedita da roade. Pana acum deja circa 30 de cersetori, majoritatea din Romania, si-au anuntat plecarea. Oamenii sunt multumiti de aceasta solutie pe care asteapta sa o vada pusa in practica. "Dam un ban, dar stim ca merita, ca nu-i mai vedem pe aici", a spus unul dintre cetatenii din Basel.In ultimii ani, in special dupa intrarea tarilor est-europene in Uniunea Europeana, tot mai multi oameni din aceasta zona a continentului s-au mutat in vest, atrasi de calitatea vietii si de locurile de munca mult mai bine platite. Odata cu acestia, au migrat si persoane fara nicio calificare, unele dintre ele nefiind atrase de munca. Primii au fost cersetorii din Polonia, Slovacia si Ungaria, iar dupa 2007 a venit randul romanilor si bulgarilor. Insa si tarile care nu sunt membre ale Uniunii Europene, asa cum e cazul Elvetiei, se confrunta cu aceasta problema.O situatie aparte s-a inregistrat la Basel-Stadt, unde numarul cersetorilor nu doar ca a crescut enorm, dar s-a ajuns chiar in situatia in care populatie era practic terorizata de acestia. La cererea oamenilor, consilierii locali au votat in urma cu trei ani o lege care interzicea cersetoria, dar au renuntat repede, dupa ce s-a dovedit ca legea era neconstitutionala.Anul trecut, la presiunea populatiei, alesii locali au luat din nou in discutie interzicerea cersetoriei, dar opozitia a blocat intreg demersul. In cele din urma, in acest an, autoritatile din Basel au gasit solutia care pare sa para salvatoare, cel putin in acest moment. Nu este insa sigur ca cersetorii nu vor reveni dupa o anumita perioada, chiar daca, potrivit contractului, ei vor fi expulzati si nu vor mai avea drept de sedere in Basel daca vor fi din nou prinsi la cersit.