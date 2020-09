Metroul din Drumul Taberei: A fost semnat procesul verbal pentru darea in exploatare. Cand ar putea fi deschisa circulatia

"Astazi s-au semnat cele doua procese-verbale de catre comisiile de specialitate - si anume, cel de receptie la terminarea lucrarilor si cel de punere in functiune (PIF) a acestui obiectiv. Dupa indeplinirea tuturor procedurilor administrative, care au mai ramas de efectuat de catre beneficiar, urmeaza sa stabilim momentul la care metroul poate fi dat in exploatare cu calatori.Suntem acum in situatia in care pot sa afirm cu certitudine ca in curand bucurestenii pot sa foloseasca cel mai asteptat mijloc de transport din aceasta zona, si anume, metroul din drumul Taberei. A fost o munca titanica, inceputa din prima zi a mandatului meu de ministru, pentru a putea sa le ofer bucurestenilor, din zona Drumul Taberei si nu numai, ceea ce asteptau de atatia ani. Multumesc tuturor acelora care au facut posibil sa ajungem astazi la acest deznodamant extrem de fericit pentru bucuresteni", a declarat ministrul de resort, Lucian Bode Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat pe 22 iunie ca termenul asumat nefortat de catre antreprenori, consultanti si beneficiari pentru darea in folosinta cu calatori a metroului din Drumul Taberei - si anume 30 iunie 2020 - nu poate fi respectat, specialistii fiind cei care vor decide momentul in care magistrala M5 va fi data in exploatare.Totodata, ministrul a tinut sa sublinieze ca a cunoscut o categorie de angajati ai ministerului pe care il conduce, inclusiv ai Metrorex , pe care a denumit-o generic "promitaci", dar care ulterior se transforma in "explitaci", termeni care nu se regasesc DEX."In momentul preluarii mandatului de ministru, am afirmat foarte clar ca pentru mine si pentru Guvernul Ludovic Orban proiectul Magistralei M5 reprezinta unul dintre principalele obiective de investitii din Bucuresti. In acest sens, am alocat timp si resurse pentru ca Magistrala M5 sa fie finalizata. Saptamanal, am avut sedinte de progres (...). Sunt dator sa dau cateva explicatii.La inceputul mandatului am cunoscut o categorie de angajati ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, inclusiv din Metrorex, pe care am denumit-o generic 'promitaci'. Termenul nu il gasiti in DEX. Promit orice, rezolva orice, isi asuma orice. Cand vad ca se apropie termenele si vad ca tot ceea ce au promis nu se concretizeaza, acestia se transforma in 'explitaci'. Nici acest termen nu o sa-l gasiti in DEX. Explica de ce nu s-a putut, cum au facut tot ce a depins de ei si asa mai departe.Eu cred ca este momentul ca aceste categorii sa nu mai ocupe functii de decizie in Ministerul Transporturilor. Dupa ce in 2019, in noiembrie, si pana in mai 2020 am primit zeci de documente asumate prin semnatura antreprenorilor, a beneficiarului si a consultantului, prin care reconfirmau data de 30 iunie 2020 ca data la care metroul va circula pe M5, la sfarsitul lunii mai am fost informat cu privire la problemele aparute la centrala de ventilatie si statia de pompare a apei din infiltratii, undeva la suprafata in zona pietei Moghioros.Aceste probleme vor intarzia finalizarea probelor tehnologice pentru instalatii subsisteme, sisteme agabaritice, circulatia cu trenul cu si fara tensiune, sistemul de automatizare a traficului si informarea calatorilor, inmagazinarea tonajului in calea de rulare", a afirmat Bode, aflat intr-o vizita tehnica la metroul Drumul Taberei, impreuna cu premierul Ludovic Orban.Dupa calatoria cu o garnitura Bombardier intre statiile Raul Doamnei - Eroilor 2, seful de la Transporturi a apreciat ca fiind spectaculoase lucrarile la magistrala M5, atat din punct de vedere arhitectural, cat si din punct de vedere tehnologic.Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei.