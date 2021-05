Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat pe DN 1. Mai multi calatori au nevoie de ingrijiri medicale

Accidentul a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN 1 (E 60), in apropiere de Copaceni."Conducatorul de 26 de ani al unui microbuz care se deplasa in directia municipiului Turda a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, vehiculul rasturnandu-se in afara partii carosabile. La momentul producerii accidentului, in interiorul microbuzului se aflau opt persoane, din primele date, patru dintre acestea necesitand ingrijiri medicale de specialitate", a transmis Politia Judeteana Cluj.Soferul a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj au aratat ca acolo au fost trimise initial o autospeciala, un echipaj SMURD si unul SAJ, ulterior fortele fiind suplimentate cu inca doua echipaje SAJ.Salvatorii au gasit microbuzul rasturnat pe plafon, in afara soselei, iar cele opt persoane erau iesite din autovehicul, fiind constiente si cooperante.