Arad: Peste 50 de migranti, descoperiti in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria

La acest punct s-a prezentat, pentru iesirea din tara, un cetatean turc de 57 ani, care conducea un camion inmatriculat in Romania. El transporta, conform documentelor de insotire a marfii, role textile pe ruta Romania - Germania.In urma unei analize de risc, politistii de frontiera de la Nadlac II au controlat amanuntit remorca, gasind douazeci si opt de straini ascunsi printre cutii cu marfa."Politistii de frontiera au stabilit ca persoanele in cauza sunt cetateni din Siria si Palestina, 25 de barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 43 de ani, si trei minori cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani", precizeaza un comunicat de presa transmis de Politia de Frontiera Arad.La scurt timp dupa aceasta descoperire, in acelasi punct de frontiera s-a inregistrat un caz similar. Un alt cetatean turc, in varsta de 44 ani, s-a prezentat la volanul unui microbuz de marfa, transportand tot role textile, dar pe ruta Turcia - Germania. In timpul controlului, autoritatile au descoperit 24 de barbati din Siria avand varste de 18 si 48 ani."Cetatenii straini depistati ascunsi in cele doua mijloace de transport au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge in tari din vestul Europei", mai arata comunicatul Politiei de Frontiera.In ambele cazuri, migrantii sunt cercetati pentru incalcarea regimului frontierei de stat fata, iar soferii, pentru trafic de migranti.