Fosta sefa la piete in Sectorul 4 din Bucuresti, pusa de PNL intr-o companie strategica de electricitate

Filiala care asigura mentenanta Transelectrica, Smart, este data, in decembrie 2019, pe mana lui Florin Melciu , vicepresedinte PNL Sectorul 4. Odata cu Florin Melciu, la Smart ajunge si Mihaela Prodeus, in fruntea Serviciului de secretariat, relatii publice si arhiva.La alegerile locale din toamna, Melciu castiga un loc de consilier municipal la Primaria Capitalei. El demisioneaza din fruntea Smart. Prodeus este numita de Consiliul de Administratie director general, iar Melciu preia Serviciul Administrativ, Relatii Publice si Arhiva, prin concurs.Presedinte al Consiliului de Administratie de la Smart a fost numit in februarie Florentin Popa, un liberal care a ratat de mai multe ori in alegeri postul de primar in comuna Vedea din judetul Arges. Din 2017, el ocupa functia de secretar general al filialei PNL Arges.In 2017, Mihaela Prodeus a fost numita director adjunct la Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4.