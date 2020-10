Dupa linsajul si manipularile legate de alegeri, Mihai Gadea anunta: "Vom intenta procese tuturor celor care au calomniat Antena 3"

Antena 3, sanctionata dur de CNA in urma emisiunilor lui Mihai Gadea in care au fost invitate Gabriela Firea si Dana Budeanu: "Terorism mediatic!"

"Vreau sa fac un anunt. Au fost unii, ca la un semn nevazut, care astazi s-au apucat sa lanseze calomnii, minciuni si o serie intreaga de lucruri care sunt intolerabile in ceea ce priveste postul nostru de televiziune. Fac un anunt in aceasta seara ca sa fie clar pentru toata lumea.Vom intenta procese tuturor celor care au facut acest lucru, inclusiv acelui membru CNA care si-a permis sa foloseasca cuvinte inacceptabile la adresa postului nostru de televiziune. Nu mai merge asa! Cine are impresia ca poate sa calomnieze, sa minta, sa injure si asa mai departe, trebuie sa plateasca pentru asta", a spus Mihai Gadea, joi seara.Reamintim ca emisiunile "Sinteza Zilei" din campaniile electorale, moderate de Mihai Gadea, au fost discutate in sedinta Consiliului National al Audiovizualului din data de 1 octombrie, fiind foarte multe derapaje semnalate."Ce se intampla in perioada asta este o lovitura la adresa meseriei de jurnalist. Pot sa-l numesc chiar terorism mediatic!", spune Dorina Rusu, membru CNA, potrivit paginademedia.ro.In ultima emisiune difuzata inaintea alegerilor, in 24 septembrie, a fost un interviu cu un presupus interlocutor anonim, a carui identitate a fost demascata de Rise Project. Numele sau este Valentin Daniel Bololoi si ar fi fost invitatul cu vocea schimbata si imaginea protejata. Pe burtiera emisiunii lui Mihai Gadea a aparut scris: "Bomba bombelor, detonata".In sedinta CNA au fost sanctionate emisiunile "Sinteza Zilei" din 15 septembrie, 20 septembrie, 21 septembrie, 22 septembrie si 24 septembrie, potrivit sursei citate.In emisiunea din 15 septembrie a participat Gabriela Firea, prin videoconferinta. Subiectul l-a vizat pe fratele lui Nicusor Dan , care ar fi amenintat-o pe Gabriela Firea prin mesaje. In plus, au fost acuzatii si din partea lui Traian Basescu , care a sustinut ca Nicusor Dan a luat bani ilegal de la oameni de afaceri.In editia din 20 septembrie a fost invitata Dana Budeanu, care a vorbit, de asemenea, despre un presupus trafic de influenta, referindu-se la Nicusor Dan.In 21 septembrie au fost invitati Mugur Ciuvica, Oana Zamfir, Diana Tache, Vladimir Ionas, Codruta Cerva si Oana Lovin, iar in cea din 22 septembrie au fost prezentate informatii referitoare la asa-zisa legatura intre Ciprian Ciucu (candidat PNL la Primaria Sectorului 6) si interlopii Al Capone, Fane Spoitoru si Ion Migdal, fratele lui Spoitoru.Dorina Rusu a propus amenda maxima pentru postul Antena 3, de 200.000 de lei, dar articolele invocate din Lege si Cod nu au permis decat 100.000 de lei. Insa amenda a fost votata doar de Cristina Pocora si nu a trecut.In schimb, amenda lui Radu Herjeu, de 15.000 de lei, a trecut la vot. Sanctiunea a fost votata de Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu, Orsolya Borsos si Alexandru Kocsis."Mie mi se pare ca tot ce s-a intamplat in emisiunile discutate astazi au fost in sensul denigrarii unui candidat. E o campanie coordonata intre cele doua posturi (n.r. Antena 3 si Romania TV) si mi se pare ca emisiunile sunt coordonate la nivel politic. Cred ca toate povestile astea au un scenariu clar si am fost mintiti si pe banii nostri. Am fost mintiti zi de zi pe banii nostri, ai bucurestenilor!", a mai declarat Dorina Rusu, in sedinta CNA.