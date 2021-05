Mihai Gotiu, despre uciderea ursului Arthur: "Nu e vorba de un fapt izolat, ci de o retea care utilizeaza "derogarile" pentru a atrage vanatori de trofee"

"DESPRE UCIDEREA URSULUI ARTHUR. Si despre reactiile premierului Florin Citu si a ministrului Mediului Tanczos BarnaNici n-as putea cataloga ce e mai revoltator: uciderea ursului Arthur, despre care ecologistii de la Agent Green si VGT spun ca ar fi cel mai mare exemplar observat in Romania, ori declaratiile facute de membrii Guvernului."Se pare ca nu e cel mai mare urs " a spus prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, de parca despre asta e discutia, si nu despre faptul ca, in mod abuziv, s-a folosit un document semnat de ministrul Mediului, pentru a "extrage" un urs potential periculos (in fapt, o ursoaica), pentru o partida de vanatoare de trofeu, lucru total ilegal.Tanczos Barna, ministrul Mediului, zice si el ca asteapta rapoartele anchetelor oficiale, ale Garzii de Mediu, respectiv ale Garzii Forestiere, pentru a se stabili daca a fost impuscat ursul pentru care s-a dat derogare si nu altul. De parca o banala verificare (s-a dat derogare pentru o ursoaica, dar s-a impuscat un mascul) nu raspunde cat se poate de clar, inainte de orice procedura birocratica, despre ce fel de "extragere a fost vorba.Deloc intamplator, despre problema ursilor am discutat de mai multe ori cu Tanczos Barna, si in Senat, si dupa ce a fost numit ministru si de fiecare data i-am semnalat problema: atata vreme cat se discuta despre "cote de interventie " orice derogare poate duce la o vanatoare ilegala, in care nu ursii asa-zis periculosi (asta e o alta discutie) ajung sa fie impuscati, ci masculii cei mai reprezentativi ai speciei, considerati a fi trofee.Adica ursii care au cel mai mic grad de pericol pentru oameni si bunurile lor - pentru ca tocmai faptul ca sunt masculi alfa le permite sa aiba teritorii bine delimitate si se descurca sa traiasca in salbaticie fara sa fie nevoiti sa se apropie de sursele de hrana din asezarile umane.Asadar, pot depune marturie ca domnului ministru i-a fost adusa la cunostinta situatia (si nu, n-am fost eu singurul care l-a informat), dar a continuat sa o nege. Iar faptul ca un print de prin alte colturi ale Europei a ajuns sa-l "extraga" pe Arthur are relevanta nu atat prin calitatea lui de print, ci prin aceea ca ne arata ca nu e vorba de un fapt izolat, de un accident , ci de o retea care utilizeaza "derogarile" pentru a atrage vanatori de trofee (si evident pentru a incasa sume considerabile pentru acest "privilegiu". Ca nu cred ca-si inchipuie cineva ca printul "de poveste" a aflat de la rubrica de mica publicitate a Guvernului Romaniei si a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, ca intr-un oarecare sat din Covasna, cu greu de gasit pe harta, se organizeaza o vanatoare.Din pacate, cam asta e "expertiza" premierului si a ministrului Mediului in domeniul protectiei biodiversitatii. A unei biodiversitati din care face parte si omul si de care depinde calitatea vietii umane. Dar asupra acestui aspect, voi reveni", a scris Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook