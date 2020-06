Fostul comandant al fregatei "Regele Ferdinand", contraamiralul Mihai Panait, numit sef al Fortelor Navale Romane

Ziare.

com

Fortele Navale au transmis printr-un comunicat de presa, ca viceamiralul Alexandru Mirsu a predat conducerea Fortelor Navale Romane contraamiralului Mihai Panait, in cadrul unei ceremonii care a avut loc marti, 30 iunie, in portul militar Constanta, in prezenta ministrului apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu.La festivitate, a fost citit decretul prezidential de trecere in rezerva a viceamiralului Mirsu, prilej cu care i-a fost conferit Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de "Cavaler", cu insemn de pace, pentru militari , din partea presedintelui Romaniei, pentru intreaga activitate depusa in slujba tarii, in cei 40 de ani de activitate.In continuare, a fost prezentat ordinul ministrului apararii nationale, prin care contraamiralul Mihai Panait, comandantul Flotei, a fost imputernicit sef al Statului Major al Fortelor Navale, dupa care acesta a preluat drapelul de lupta al institutiei de la predecesorul sau."Ceremonia de predare-primire a conducerii Fortelor Navale Romane s-a desfasurat in prezenta unei audiente reduse, in concordanta cu respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirus . La festivitate au participat sefii statelor majore ale Fortelor Terestre si Fortelor Aeriene, sefi ai unor structuri centrale din MApN, fosti sefi ai Statului Major al Fortelor Navale si comandanti de mari unitati din Marina Militara Romana", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Contraamiralul Mihai Panait s-a nascut in anul 1968, a absolvit Liceul Militar de Marina,, Alexandru Ioan Cuza" din Constanta (1986) si Academia Navala "Mircea cel Batran", Facultatea Navigatie (1991). Pe parcursul carierei sale, a ocupat numeroase functii la bordul navelor militare, printre care si pe cea de comandant al fregatei "Regele Ferdinand", in perioada 2009-2013, cand a reprezentat Fortele Navale Romane in diferite misiuni in teatre de operatii maritime.Viceamiralul Mirsu a fost numit la conducerea Fortelor Navale Romane in anul 2013 si este amiralul care a detinut comanda Marinei Militare Romane pentru cea mai lunga perioada de timp, dupa Revolutia din Decembrie 1989.