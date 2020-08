Mii de gaste i-au inlocuit pe muncitorii unui parc industrial din China. Ce problema au avut pasarile de rezolvat

Circa 2.000 de gaste au fost introduse la sfarsitul lunii mai in parcul industrial chino-israelian de prevenire si control al desertificarii din provincia Dengkou pentru a consuma iarba de pe 50 de hectare plantate cu peri. "Gastele au avut un efect evident, buruienile disparand in mare masura", a declarat Wang Huimin, un muncitor din cadrul parcului.Potrivit lui Wang, gastele ajuta la economisirea costurilor fortei de munca cu pana la 250.000 de yuani (aproximativ 36.000 de dolari americani) pentru eliminarea buruienilor si ajuta totodata la fertilizarea solului.Pasarile urmeaza sa fie vandute in octombrie, ceea ce va aduce un venit de pana la 300.000 de yuani, a precizat Wang.Yuan Yan, directorul biroului pentru agricultura, cresterea animalelor si stiinta si tehnologie din Dengkou, a declarat ca aceste gaste reprezinta atat o modalitate biologica de a elimina buruienile, cat si o sursa de venit, un proces eficient pentru controlul mediului desertic.Al optulea cel mai mare desert din China, Ulan Buh, acopera o suprafata totala de 1 milion de hectare, aproape o treime din suprafata sa fiind in Dengkou. Dupa 70 de ani de management ecologic, peste 180.000 de hectare au fost plantate cu vegetatie, care constituie o bariera ecologica.