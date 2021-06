Avere impresionanta dobandita in 11 ani de o grupare de traficanti de copii si proxeneti. Procurorii au pus sechestru chiar si pe animalele infractorilor

Grupul infractional functiona inca din anul 2010 pe raza judetului Calarasi, si si-a desfasurat activitatea infractionala atat pe teritoriul Spaniei, cat si pe teritoriul Romaniei.Liderii gruparii se ocupau cu racolarea de persoane minore si majore, de pe teritoriul Romaniei, ce proveneau din familii dezorganizate sau lipsite de sustinere materiala sau familiala, cu scopul de a le determina la practicarea prostitutiei in beneficiul lor.Acestia recrutau tinerele prin modalitatea de inducere in eroare "loverboy" sau prin cumparare de la alti traficanti de persoane."Dupa recrutare, victimele erau cazate la locuinta unuia dintre liderii gruparii sau la un apartament detinut de catre acesta, dupa care erau transportate in Spania, fiind cazate intr-un apartament inchiriat de grupare sau direct la clubul unde erau determinate sa practice prostitutia", potrivit DIICOT. In cursul zilei de marti, 8 iunie, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Calarasi si BCCO Bucuresti au efectuat 12 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate 2 autoturisme, in valoare de aproximativ 100.000 de euro, bijuterii din aur (in greutate de aproximativ 250 de grame), 28.375 de euro, 22.900 de lei, 1.490 de lire sterline, 20 de telefoane mobile, 1 tableta, 1 notebook, documente si inscrisuri ce prezinta interes in cauza.De asemenea, in vederea instituirii masurii asiguratorii a sechestrului, au fost identificate bunuri mobile si imobile, in valoare de aproximativ 1,5 milioane euro, astfel: 9 imobile de locuit, dintre care 3 imobile, 6 terenuri, o ferma cu aproximativ 700 de animale, 3 utilaje agricole, 6 autovehicule si mai multe conturi bancare, avand un sold de aproximativ 120.000 de euro.In cursul zilei de astazi, Tribunalul Calarasi a dispus arestarea preventiva a celor sase persoane retinute initial, pentru o perioada de 30 de zile.La actiuni au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Ialomita, precum si jandarmi din cadrul IJJ Calarasi. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.