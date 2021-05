Al doilea contingent de militari romani s-a intors din Afganistan VIDEO

Planul de retragere a celor peste 600 de militari este coordonat cu comandantii din teatrul de operatii, astfel incat procesul sa se desfasoare coerent si in conditii de maxima siguranta."Finalizarea procedurilor va avea loc pana la 11 septembrie 2021 dar, din motive de securitate , calendarul repatrierii militarilor nu este public, insa este sincronizat permanent cu planificarile facute de celilalti membri ai Aliantei Nord-Atlantice.Ministerul Apararii Nationale a demarat, de la 1 mai, procesul de retragere a militarilor romani din Afganistan, conform Declaratiei comune a Consiliului Nord-Atlantic adoptata la recenta reuniune extraordinara comuna a ministrilor de externe si ministrilor apararii din statele membre ale NATO", potrivit MApN.Din 2002 si pana in prezent, un numar de peste 32.000 de militari ai Armatei Romaniei au participat la misiunea din Afganistan, in rotatii de cate sase luni, atat in cadrul unor elemente de comanda si control de nivel brigada, cat si in cadrul unor structuri de forte de nivel batalion, companie, pluton, echipe operationale de consiliere si legatura (OMLT), detasamente din cadrul Fortelor pentru Operatii Speciale, echipe de instructori ANA Training, subunitati CIMIC.