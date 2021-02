Minerii din subteranul exploatarii Lupeni, dispusi sa intre in greva foamei

"Am discutat cu colegii mei care se afla in subteran si mi-au transmis ca cel putin 10 dintre ei sunt dispusi sa intre in greva foamei, de luni, daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate. Oamenii cer plata integrala a salariilor pe luna ianuarie si restantele la tichetele de masa si transport , acestea fiind intarziate de 10 luni de zile", a declarat duminica, pentru AGERPRES, presedintele executiv al Sindicatului Muntele, Alin Sin.Pentru plata la zi a drepturilor banesti restante - salarii, tichete de masa si transportul la locul de munca - este nevoie de circa 18 milioane de lei, potrivit aprecierilor facute de directorul general al CEH, Samuel Dioane.Minerii de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, au continuat duminica, pentru a cincea zi consecutiv, protestele incepute din cauza ca nu si-au primit salariile la timp.Starea de sanatate a celor aproximativ 70 de mineri autoblocati in subteranul Minei Lupeni este monitorizata de salvatorii mineri, care sunt pregatiti sa intervina in caz de nevoie.CITESTE SI: Zeci de mineri s-au blocat in subteran la Mina Lupeni. Protestul a cauzat, indirect, oprirea caldurii in orasul Deva Peste 500 de mineri si localnici au luat parte, duminica dupa amiaza, la un mars de protest in orasul Lupeni, pentru a-si arata sustinerea fata de ortacii din subteran, dar si pentru a-si exprima nemultumirea fata de situatia in care se afla, prin neplata la timp a drepturilor banesti.Potrivit presedintelui executiv al Sindicatului Muntele, delegatia administratiei si a sindicatelor de la minele din Valea Jiului are programate luni o noua runda de intalniri la ministerele Energiei si Muncii pentru a reglementa anumite aspecte tehnice legate de ordonanta adoptata de Guvern pentru plata salariilor minerilor din fonduri ale Ministerului Muncii, prin intermediul AJOFM.