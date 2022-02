Minerii lucreaza 24 de ore din 24 pentru a scoate sarea necesara la iarna

Minerii muncesc la foc continuu, cate 24 de ore pe zi, pentru a se asigura ca onoreaza comenzile de sare necesara pentru deszapezirea drumurilor in aceasta iarna.

La salina Praid s-au extras, de exemplu, 130.000 de tone de sare, in zece luni, informeaza Romania TV.

"Ne-a suras norocul, in ghilimele, ca trebuie sa muncim in foc continuu. Minerii lucreaza sase ore in patru schimburi", a declarat Moldovan Janos, inginer-sef Exploatare Salina Praid.

Minerii se simt, totusi, mandri ca prin munca lor pot ajuta.

"Este greu pentru ca suntem sub pamant. Munca noastra are folos foarte mult. In fiecare iarna trebuie sare pe drum", a declarat un miner.

Cu toate acestea, nu toata sarea scoasa din mine este folosita in Romania. 80% din intreaga cantitate merge in Ungaria, Slovacia sau Serbia.

