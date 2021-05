Ministrul Apararii: Am alocat pentru achizitia de echipamente pana la 25% din bugetul apararii. 55% sunt alocati catre plata salariilor si pensiilor

"Va pot spune ca din 2% cat este bugetul apararii, 55% sunt alocati catre plata salariilor si pensiilor. Din intreg bugetul, 55% din 2%, salarii si pensii. Tot din acest 2% din 2017 pana acum, am reusit si am alocat pentru achizitia de echipamente pana la 25% pentru achizitii. Ceilalti bani sunt bani pe care ii folosim pentru activitatile curente, de pregatire, de instruire, de educare in institutiile militare de invatamant", a declarat Nicolae Ciuca, marti seara, la Prima Tv.Ministrul Apararii a subliniat ca avioanele F16 sunt singurele echipamente militare care nu au fost cumparate noi, el mentionand ca "celelalte echipamente, in schimb (...) toate sunt echipamente noi noute, de ultima generatie"."Va pot da cifre: anul trecut, in 2020, 1,5 miliarde din banii alocati pentru achizitia de echipamente s-au regasit in economia nationala. Un alt miliard catre companiile straine care au asociere in industria de aparare din Romania, deci aproximativ 2,5 miliarde. Tot ce am achizitionat si trebuie sa recunoastem ca pe masura ce am invatat din procesul acesta de achizitii pe proiecte mari, am facut in asa fel incat sa se concretizeze in investitii in industria nationala de aparare.E o chestiune cat se poate de simpla, nu ne-am dus la cumparaturi, nu ne-am dus ca aceste echipamente sa le luam si sa le punem in depozit pe un raft. Ele trebuie operate, folosite in activitati, misiuni. Ca atare, partea de mentenanta pe timpul in care ele sunt in dotare si de asemenea tot ce inseamna operarea si upgradarea ulterioara a fiecarui echipament se va face in continuare in industria de aparare.Va dau exemplu: F16 - modernizarea si upgrade F16 a tuturor aparatelor de catre o companie din Romania. Achizitia de rachete de coasta se va face prin investitii in industria de aparare nationala si tot ceea ce inseamna mentenanta se va face de catre o companie romaneasca agreata de producator cu Guvernul Romaniei. Iveco asambleaza si produce camioane in Romania, parte dintre ele la Petresti, parte dintre ele la Medias. Piranha 5, al doilea lot este cu toate elementele si se asambleaza la UMB Bucuresti", a adaugat ministrul Apararii Nationale.