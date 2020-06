Ministerul de Externe al Iranului solicita autoritatilor romane accelerarea investigatiilor privind moartea clericului Gholem Reza Mansouri si un raport oficial

Ziare.

Vinerea trecuta, Gholem Reza Mansouri, care astepta o decizie a justitiei romane privind posibila sa extradare in Iran, a murit dupa ce a cazut de la etaj dintr-un hotel situat in centrul Bucurestiului. Mai precis, el ar fi cazut in holul interior al hotelului.Potrivit comunicatului Ministerul de Externe al Iranului, citat de G4Media, ambasadorului roman Adrian Kozjacski i s-a inmanat un memoriu, prin care autoritatilor din Romania li se solicita sa accelereze investigatiile legate de moartea lui Gholem Reza Mansouri, dar si sa grabeasca transferul corpului in Iran.Initial, Politia romana a anuntat incidentul printr-un comunicat, fara insa sa dezvaluie identitatea barbatului care murise. "Astazi, la ora 14:30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand", arata Politia in ziua de 19 iunie.Gholem Reza Mansouri urma sa afle pe 10 iulie verdictul Curtii de Apel Bucuresti in privinta extradarii sale, ceruta de guvernul din Iran, potrivit Radio Europa Libera.El era acuzat in tara sa ca ar fi luat mita 500.000 de euro pentru a scapa de inchisoare un oficial din Teheran, motiv pentru care Iran l-a dat in urmarire internationala. Mai mult, Gholem Reza Mansouri este acuzat de militantii pentru drepturile omului de torturarea si incarcerarea ziaristilor independenti dupa ce in 2013 a decis arestarea a 20 de jurnalisti intr-o singura zi.Mansouri a venit in Romania din Germania si a fost arestat in baza mandatului Interpol. Ulterior, magistratii l-au eliberat din arest.