Ministerul de Externe, Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile

"Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire grabnica ranitilor. Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile", a scris ministrul roman, pe contul sau de Twitter Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata si 2.750 au fost ranite, marti, in puternicele explozii produse in zona portului din Beirut, potrivit unui nou bilant furnizat AFP de catre un oficial al Ministerului Sanatatii din Liban, relateaza AFP.