Ministerul de Interne a raspuns intr-o postare pe Facebook la celebra intrebare: "Ce facem noi, ca cetateni cinstiti, cand gasim pe strada un portofel cu o suma de bani in el?"

"De la ei ne-au ramas zambetul, dar si multe lectii de viatacu umorul caracteristic. Tot astazi, venim catre voi cu o intrebare celebra din seria Brigada Diverse: CeRaspunsurile de genulsaunu erau conform legii nici atunci, nu sunt nici acum", scrie MAI in postarea de pe Facebook.MAI explica faptul ca, in acest moment, fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda , cu bonus intrebarea"Raspunsul corect este asemanator ca acum 50 de ani, cu mici modificari. Daca gasiti pe strada, un portofel, un portmoneu, un portvizit, anuntati Politia la ... (nu, nu la 22.22.22), ci la 112!P.S. Returnarea unui bun gasit, mai ales a unui portofel cu bani, este o datorie morala a oricarui cetatean.Nu de putine ori, au fost pierdute sume mari de bani, necesare poate pentru tratamente medicale sau urgente familiale, iar acestea n-au mai fost niciodata returnate", scrie MAI.